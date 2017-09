Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli / Lei conferma la querela, lui sbotta: "Vuole solo farsi pubblicità!"

Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha contattato Blogo per replicare alle dichiarazioni rilasciate sul suo conto da Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti vostri ha smentito di essere stato querelato dalla collega definendola: "campionessa italiana di parlare a vanvera". Adriana Volpe non solo ha confermato la querela verso Magalli, ma ha così scritto alla fonte suddetta: "Non ho alcuna intenzione di cedere alle provocazioni del signor Magalli, le cui stravaganti illazioni si commentano da sé. Confermo di avere presentato querela nei suoi confronti per diffamazione aggravata e attendo fiduciosa le valutazioni della magistratura su questa infelice vicenda". Magalli, sempre attraverso il portale Blogo, aveva affermato di non aver ricevuto alcun querela e che Adriana Volpe vuole solo farsi pubblicità.

NUOVO BOTTA E RISPOSTA AL VELENO

Dopo sei mesi, inoltre, afferma di non aver ricevuto nessuna querela. Per questo la decisione di non commentare più la questione. Inoltre Magalli ha palesato l'intenzione di lasciare la televisione tra un paio di anni. Le ultime affermazioni di Adriana Volpe stonano con queste affermazioni. La querela sembra esserci. Ricordiamo che il conduttore è stato anche attore e doppiatore cinematografico. Come attore cinematografico ha recitato nei film Nerone, Scherzi da prete, Liquirizia, L'imbranato, Ciao marziano, La gatta da pelare, Sturmtruppen II, Uccelli d'Italia, Ho vinto la lotteria di capodanno, 18 anni dopo, La piccola fiammiferaia. Nel 2016 torna nel ruolo di doppiatore per un lungometraggio Disney perché presta la sua voce al personaggio di King Louie in Il libro della giungla.

