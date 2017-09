Anna Tatangelo fidanzata?/ I rumors continuano ma la cantante tace

Anna Tatangelo

Silenzio social per Anna Tatangelo che anche questa volta si prepara ad affrontare il gossip a testa alta e senza rivelare molto sulla sua vita privata. La questione di oggi è ancora la sua presunta e misteriosa liason con il suo manager, Jacopo. Dopo le rivelazioni del settimanale Chi, l'artista è finita nuovamente sotto la lente del gossip e dei paparazzi alla ricerca di un possibile bacio o qualche atteggiamento che possa confermare la sua nuova, presunta, storia d'amore dopo la fine del rapporto con Gigi D'Alessio. Quella che era stata annunciata come una crisi si è rivelata essere una vera e propria rottura ed è ormai da oltre tre mesi che i due vivono separati. Lei è a Roma pronta a mettere insieme dei brani del suo prossimo disco e, magari, la sua partecipazione al Festival di Sanremo, mentre lui continua la sua vita di sempre tra apparizioni tv e musica in giro per l'Italia e non solo.

JACOPO NUOVO AMORE DI ANNA TATANGELO?

Rimane il fatto che sulla loro storia e sulla fine della loro relazione non c'è ancora una dichiarazione ufficiale se non quella relativa alla crisi arrivata nelle scorse settimane. Lo stesso vale per la presunta liason tra Anna Tatangelo e il suo manager che ormai è diventato la sua ombra. E' stato lui il cavaliere dell'artista alla nuova Faschion Week di Milano ed è lì che i due si sono lasciati immortalare insieme tra sguardi complici e tenere carezze che non sembrano proprio "di lavoro". Questo conferma la loro liason o il fatto che, in questo difficile momento, Jacopo stia facendo da spalla e da amico all'artista? Le prossime foto o i messaggi social potranno confermare i rumors.

