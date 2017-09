Anna Tedesco / Uomini e Donne: nuovo amore per la dama del trono over? I dubbi di Tina Cipollari

Anna Tedesco, Uomini e Donne over

Anna Tedesco, dopo Gemma Galgani è sicuramente una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. In tanti, la definiscono una vera barbie, con i capelli biondi, gli occhi azzurri e il fisico ancora mozzafiato. Anna però, alla corte senior non ha mai avuto particolare fortuna. Nella scorsa edizione per esempio, ha tenuto banco la sua storia d'amore con Nino, finita proprio nel peggiore dei modi. Il siciliano infatti, dopo averla lasciata ha perfino iniziato una nuova frequentazione con una donna lontano dalle telecamere del programma. Oggi però, a distanza di alcuni mesi, le dinamiche di Anna Tedesco si paleseranno nuovamente al centro dello studio di Uomini e Donne. A partire dalle 14.45, puntuali come un orologio svizzero, si riapriranno gli sviluppi sentimentali di dame e cavalieri, alle prese con le nuove conoscenze di inizio stagione. Anna poi, sarà una delle protagoniste della giornata e quindi, se siete degli estimatori della Tedesco, vi consigliamo di non perdervi la nuova puntata Over in onda a breve, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Anna Tedesco, Uomini e Donne Over: la protagonista della giornata

Cosa vedremo durante le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne? Dalle 14.45, Canale 5 proporrà una nuova puntata, in attesa delle registrazioni di dame e cavalieri che ci racconteranno i nuovi sviluppi delle loro frequentazioni in TV dopo le vacanze estive. Anna Tedesco, sarà una delle protagoniste della giornata, al centro dello studio per parlarci delle sue nuove conoscenze. La dama over, avrà modo di raccontare come si sta svolgendo la sua frequentazione con Angelo, cavaliere appena arrivato alla corte senior con il quale c'è stato più di qualche bacio. Tina Cipollari però, anche in questo caso, avrà modo di esternare i suoi dubbi trovando Angelo un poco "moscio" per i suoi gusti. Anna di contro, sarà pronta a smentire, affermando anche di essere molto felice della nuova confidenza che si sta instaurando con l'uomo. Amore in vista? Vedremo come si svilupperanno le sue vicende, nel corso delle prossime settimane.

© Riproduzione Riservata.