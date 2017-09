BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Ivy spiffera tutta la verità a Ridge?

Beautiful

Il flirt clandestino formato da Quinn e Ridge potrebbe presto arricchirsi di un pericoloso terzo elemento. Nella puntata di Beautiful di oggi, infatti, la coppia dovrà fare i conti con l'amara scoperta di Ivy, che sarà testimone di un bacio tra il cugino e l'amica. La figlia di John non potrà credere ai suoi occhi: aveva riposto grande fiducia nella Fuller, diventando una delle poche sostenitrici del suo matrimonio, e ora ha scoperto che tale sentimento non è stato ripagato. Per questo sarà furiosa con lei, arrivando persino a schiaffeggiarla non appena si troverà davanti alla gioielliera: le sue parole saranno estremamente chiare e, per certi versi, pericolose. Ivy non avrà intenzione di essere complice di una simile pazzia, per questo affermerà di voler confessare allo zio di avere assistito ad un simile scandaloso bacio. Inutile aggiungere che Quinn sarà sconvolta di fronte ad una simile possibilità e fermerà l'australiana prima che spifferi tutto ad Eric. Almeno inizialmente la Fuller riuscirà a prendere tempo, ma quanto ancora una simile bugia potrà essere nascosta?

I primi dubbi di Ridge e Brooke

Nella puntata odierna di Beautiful, Quinn e Ivy saranno protagoniste di un pericoloso faccia a faccia che non darà nessun esito: la figlia di John accetterà di mantenere il segreto dell'amica, non prima di averle chiesto di porre fine a qualsiasi incontro clandestino con il figliastro. Nel frattempo, però, la gioielliera continuerà ad essere al centro dei pensieri di Ridge che comincerà a pensare di non avere fatto la scelta giusta nel fidanzarsi con Brooke. È vero che la Logan è la donna più importante della sua vita, ma come farà a sposarla con questi presupposti? La certa inaffidabilità dello stilista sarà oggetto di discussione anche tra Bill e la stessa Logan. Lo Spencer, in visita alla sua malata ex amante, le chiederà di porre fine alla sua relazione con Forrester, dicendosi certo che lui la deluderà ancora. E come ben sappiamo, il padre di Liam sarà più vicino alla verità di quanto lui stesso potrebbe immaginare...

