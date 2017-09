BRICK MANSIONS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e David Belle (oggi, 28 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAUL WALKER E DAVIDE BELLE

Brick Mansions, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Camille Delmarre ed interpretata da Paul Walker, David Belle, RZA, Couchy Boy, Catalina Denis, Carlo Rota e Abdul Ayoola. Si tratta del reboot di Banlieue 13, un film francese del 2004 ed è anche una delle ultime apparizioni cinematografiche dell'attore Paul Walker, morto nel 2013 inseguito ad un terribile incidente stradale. Paul Walker è diventato particolarmente famoso grazie al personaggio di Brian O'Connor, protagonista della saga cinematografica di Fast and Furious. Al pari di Brain, anche Paul Walker era un grande appassionato di macchine da corsa e dell'altà velocità. Oltre a Fast and Furious, Paul Walker è ricordato per altre interpretazioni in film come Hours, Takers, Running, Un amore sotto l'albero e Timeline - Ai confini del tempo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BRICK MANSIONS, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro non troppo lontano (ci troviamo nel 2018) la città di Detroit è totalmente dominata da bande criminali che seminano il terrore tra la popolazione locale. Le gang più spietate hanno ormai stabilito le loro basi principali all'interno delle caratteristiche costruzioni con mattoni a vista. La polizia cittadina è allo sbando totale e gli agenti non sono in grado di arginare la situazione che diventa giorno dopo giorno, più instabile e pericolosa. L'unico modo per mantenere il controllo sulla situazione è costruire un muro di contenimento attorno alle aree abitate dai criminali, così da tenere al sicuro il resto della popolazione. L'area tenuta sotto sequestro dalla polizia prende il nome di brick mansions. In questo contesto, i protagonisti della storia sono Daniel Collier, un agente di polizia che si finge un criminale, e Lino, un ex malvivente alla ricerca della redenzione. Le vite dei due personaggi si incroceranno inesorabilmente quando Alexander Tremaine, il boss dei boss di Detroit, prenderà in ostaggio la ragazza di Lino e Damien guiderà le indagini per ritrovarla. Come se non bastasse, i criminali della brick mansions stanno ordendo un terribile piano che metterebbe a repentaglio la vita dell'intera popolazione di Detroit. I malviventi hanno infatti intenzione di piazzare un ordigno proprio al centro dell'area in cui sono relegati. Riusciranno Lino e Damien a sventare il catastrofico piano?

© Riproduzione Riservata.