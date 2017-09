BRITNEY FA PIANGERE MARA MAIONCHI / Video, X Factor 2017: la 16enne stupisce con "Nessun grado di separazione"

X Factor 2017, Britney fa piangere Mara Maionchi

Nonostante Britney vada avanti alla terza serata di audizioni di X Factor 2017 non tutti i giudici si sono emozionati. Le lacrime di Mara Maionchi non hanno spostato invece le altre tre star. Levante sottolinea: "A sedici anni è lodevole avere una passione per la musica però in questa esibizione ho ritrovato Francesca Michielin e non te, per questo non mi hai colpito". Manuel Agnelli la segue a ruota: "Non ho trovato delle cose particolari che mi hanno colpito, cerco qualcosa di diverso ed è normale. Hai talento, ma non mi hai spostato". Anche Fedez è duro: "Non mi hai spostato, ma vedo in te una voglia di spaccare. C'è molta grinta in te, mi ha fatto ragionare Mara Maionchi". Alla fine il no però lo da' solo Manuel Agnelli che la vorrebbe vedere crescere ancora molto. Levante e Fedez alla fine si fidano di Mara Maionchi e le regalano un bel sì. Clicca qui per il video dei giudizi finali a Britney.

SEDICENNE FA PIANGERE MARA MAIONCHI

Capita anche di commuoversi fino alle lacrime nella terza serata di Audizioni a X Factor 2017. Mara Maionchi non ha saputo resistere alla voce soave di Britney che ha interpretato il brano ''Nessun grado di separazione'' di Francesca Michielin. Il giudice ha sottolineato di essere stata trasportata non tanto dalle parole della canzone, che ammette di non aver forse nemmeno capito, ma di aver provato tutto il dolore provato in passato. Spiega infatti che le è arrivata la forza dirompente di questa giovanissima ragazza e mentre lo fa un paio di lacrime le scendono, si nota dall'inquadratura che ci mostra una Mara Maionchi come raramente abbiamo visto. La giovane Britney, appartenente alla categoria Under Donne, sembra essere molto commossa dalle parole dell'esperta donna di televisione e la ringrazia anche lei con gli occhi lucidi per la commozione. Staremo a vedere se questo momento verrà ricordato o meno, sicuramente vedere in lacrime Mara Maionchi non è una cosa di tutti i giorni.

