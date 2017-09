Brigitte Bardot compie 83 anni / Dai quattro matrimoni alle relazioni segrete dell'attrice

Brigitte Bardot film

Brigitte Anne Marie Bardot, compie oggi 83 anni. onosciuta come B.B., "Bri-Bri" da bambina, è nata a Parigi il 28 settembre 1934. Attrice, ex modella, cantante, ballerina e attivista francese. Dopo gli esordi come danzatrice classica, diviene prima modella, posando per svariate copertine di riviste di moda, quindi attrice e infine, dal 1962, cantante. Negli anni del successo si consacrò come un'icona sexy. Dal 1962, inoltre, è un'attivista per i diritti degli animali, attività che l'ha assorbita completamente a partire dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1973. L'attrice ha una vita privata molto intensa. All'età di sedici anni inizia una relazione con il regista Roger Vadim, che sposa nel 1952. Separata da Vadim, nel 1956 inizia una relazione con l'attore Jean-Louis Trintignant. La relazione ha termine nel 1957 e nello stesso anno avverrà anche il divorzio da Vadim, in seguito Bardot ha una relazione segreta prima con il cantante Gilbert Bécaud e poi con l'attore Raf Vallone. Nell'estate del 1958 Brigitte Bardot conosce e inizia una relazione con Sacha Distel.

UNA VITA PRIVATA MOLTO INTENSA

Durante le riprese di Babette va alla guerra, Brigitte Bardot inizia una relazione con l'attore Jacques Charrier, con il quale convola a nuove nozze il 18 giugno 1959 e dal quale ha, nel 1960, il suo unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier, Durante le riprese del film La verità inizia una relazione con l'attore Sami Frey, in seguito Charrier chiederà il divorzio che avverrà nel 1962. Nel 1966 si risposa con il ricchissimo playboy tedesco Gunter Sachs, matrimonio che avrà termine nel 1969. Prima della fine del suo matrimonio l'attrice ha una intensa relazione con il cantautore Serge Gainsbourg. Successivamente al divorzio da Gunter Sachs, passeranno molti anni prima che contragga un nuovo matrimonio, si sposa infatti per la quarta volta soltanto nel 1992 con un esponente politico del Front National, Bernard d'Ormale, con il quale ha indubbiamente vissuto il più duraturo dei suoi matrimoni.

