CHI M’HA VISTO/ Da oggi al cinema il film diretto da Alessandro Pondi con Beppe Fiorello (28 settembre 2017)

Chi m’ha visto, film al cinema

NEL FILM BEPPE FIORELLO

Oggi, giovedì 28 settembre è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il film di genere commedia Chi m’ha visto. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia dalla Iblafilm in collaborazione con la Rodeo Drive, la R.O.S.A. Production e Rai Cinema e distribuita nei botteghini dalla casa cinematografica della 01 Distribution. La regia è di Alessandro Pondi che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano come Beppe Fiorello, Pierfracensco Favino, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi e Francesco Longo.

LA TRAMA DEL FILM CHI M'HA VISTO

Martino Piccione è un talentuoso e giovane musicista di origini pugliesi che sta cercando in tutti i modi di riuscire ad ottenere un grande successo nel mondo dello spettacolo. Piccione ha avuto modo di collaborare con importanti artisti facendo parte della loro band ed in particolare suonando la chitarra ma convinto di essere in possesso di un talento senza precedenti, sta cercando di capire come fare per potersi mettere in proprio e quindi guadagnare il centro dell’attenzione. Come se non bastasse, il povero Piccione è costretto a fare i conti con gli scherni che puntualmente gli riservano i propri concittadini di un piccolo comune pugliesi, dove quasi tutti si prendono gioco del suo sogno di diventare un importante cantante. Una situazione che ormai si sta trascinando avanti da troppi anni con il povero Piccione che tutto sommato sa benissimo che nel mondo dello spettacolo spesso e volentieri non è il più bravo ad avere successo ma colui che è in grado di apparire. Ossessionato da questa sua voglia di rivalsa, una serie di parla con un proprio amico di paese di nome Peppino che è una sorta di bullo di paese. Peppino sente di essere in possesso della soluzione ideale per il proprio problema ed in particolare di un piano grazie al quale ottenere tutta la visibilità necessaria per sperare di mettere in bella mostra il talento di cui è depositario. Nello specifico Peppino per attrarre l’attenzione da parte dei Media locali e nazionali ha intenzione di organizzare la misteriosa sparizione dello stesso Piccione, lasciando pensare ad un rapimento. In effetti l’idea di Peppino riesce ad avere il risultato sperato ed ossia creando una certa attenzione dell’opinione pubblica ma le conseguenze che si avranno saranno quanto inaspettate e molto divertenti.

LE CURIOSITA'

Tra le curiosità legate a questa nuova pellicola c’è da sottolineare come si tratti di un prodotto abbastanza musicale nel quale fanno la loro comparsa diversi personaggi famosi italiani con dei classici cameo come nel caso di Rosario Fiorello, Gianni Morandi, Elisa Toffoli, Edoardo Bennato, Lorenzo Jovanotti, Max Pezzali ed il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

