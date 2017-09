COME UN URAGANO/ Su Rete 4 il film con Richard Gere (oggi, 28 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

RICHARD GERE NEL CAST CON DIANE LANE

Come un uragano, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2008 che è stata diretta dal regista americano George Wolfe ed interpretata da Richard Gere, Diane Lane, Viola Davis, Christopher Meloni e Mae Whitman. La trama del del film è interamente tratta dal romanzo scritto dal noto romanziere statunitense Nicholas Sparks. Come un uragano uscì nei cinema italiani nel dicembre del 2008. I due attori protagonisti hanno già collaborato in precedenza sul set di The Cotton Club e Unfaithful. Richard Gere è tra gli attori di Hollywood più famosi del cinema contemporaneo ed è ricordato per le sue straordinarie interpretazione in film come Pretty Woman, Se scappi ti sposo, Autumn in New York, Il primo Cavaliere e The Jackal. Diane Lane è nota per pellicole come Sotto il sole della Toscana, L'uomo d'acciaio e Nella rete del serial killer. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COME UN URAGNO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Adrienne e Jack sono ormai separati da diversi anni. Lui, nonostante i tanti anni di matrimonio e due figli, l'ha tradita senza pensarci su due volte. Da allora la vita di Adrienne è colata a picco, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La grande occasione arriva durante un fine settimana in cui Adrienne deve sostituire una sua amica per alcuni giorni nella reception di un hotel situato nel piccolo borgo di Rodanthe. Qui Adrienne conosce Paul, un affascinante medico chirurgo che soggiorna nell'albergo. Tra Adrienne e Paul nasce fin da subito una sintonia straordinaria che li porta a confidarsi l'uno con l'altra. Paul le parla del rapporto conflittuale con suo figlio, mentre Adrienne confida all'uomo delle difficoltà legate al divorzio ed al tradimento del suo ex marito. Paul ammette poi di trovarsi li per affrontare il figlio di una sua paziente morta in sala operatoria, col tentativo di scongiurare una possibile causa in tribunale. Come se non bastasse sul borgo di Rodanthe sta per abbattersi un terribile uragano. Terminata la tempesta, Adrienne e Paul scendono in paese per brindare al pericolo scampato e una volta tornati in albergo si rendono conto di essere innamorati l'uno dell'altra. Trascorsi alcuni giorni assieme, Paul parte per l'Ecuador con la speranza di riappacificarsi con suo figlio. I due promettono di rivedersi dopo un anno e di rimanere assieme per il resto della loro vita. Riusciranno Paul e Adrienne a coronare il loro meraviglio sogno d'amore?

