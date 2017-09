Chi ha incastrato Peter Pan? / Anticipazioni e diretta: ospiti Fedez, J-Ax e Lino Banfi (Seconda puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan?

Giovedì 21 settembre, dopo sette anni dall’ultima edizione, su canale 5, è tornato lo show dei bambini, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, condotto come sempre da Paolo Bonolis con Luca Laurenti nei panni del suo immancabile braccio destro. Il format è sempre lo stesso: i bambini si trasformano in intervistatori rivolgendo domande agli ospiti famosi che accettano di mettersi in gioco rispondendo a tutte le curiosità dei loro interlocutori. Tra le novità delle nuove edizioni ci sono i momenti di Luca Laurenti nei panni del “mentalista” e la presenza dei youtuber amati dai bambini ovvero iPantellas. Tornano anche le candid camera in cui Paolo Bonolis mette i bambini in situazioni imbarazzanti da gestire. Nonostante la grande attesa, la prima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? ha deluso le aspettative dei fans. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, infatti, hanno perso la sfida con Raiuno che ha puntato tutto sulla fiction Provaci ancora prof 7. Andrà meglio questa sera? Nella seconda puntata sono tanti gli ospiti che hanno accettato l’invito di Bonolis. Davanti ai bambini, infatti, ci saranno J-Ax e Fedez, reduci da un’estate trionfale che li ha portati in giro per tutta Italia con il loro tour che ha fatto registrare il sold out in ogni tappa; l’attrice Micaela Ramazzotti, mamma di due bambini, il nonno più amato d’Italia ovvero Lino Banfi che potrebbe svelare qualche indiscrezione sulla nuova stagione di Un medico in famiglia sulla cui realizzazione c’è ancora un grosso punto interrogativo. Infine ci saranno anche Suor Paola e Don Pino Pirri.

CHI HA INCASTRATO PETER PAN?: GLI SPOILER DI PAOLO BONOLIS

La seconda puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? punta sulla presenza di due dei cantanti preferiti dai più piccoli. Tra tutti gli ospiti presenti nel secondo appuntamento dello show c’è grande attesa per l’arrivo di Fedez e J-Ax che, dopo aver battuto ogni record di vendita collezionando un successo dopo l’altro, regaleranno ai bambini di Chi ha incastrato Peter Pan? il loro grandissimo successo estivo ovvero “Senza pagare”. A spoilerare tutto è stato Paolo Bonolis in persona. Entrato a far parte della cerchia dei vip social Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video delle prove di Fedez e J-Ax. Già durante le prove, l’atmosfera era allegra e gioiosa con i bambini ma anche con gli addetti ai lavori che non hanno nascosto l’entusiasmo per la presenza dei due rapper. Oltre alla domande sulla musica, però, i due rapper risponderanno anche a quesiti sulla loro vita privata. J-Ax, infatti, è diventato papà da poco menttre Fedez è diventato ancora più popolare da quando è fidanzato con Chiara Ferragni. Alla corte di Bonolis, coglierà l'occasione per smentire o confermare la presunta gravidanza della fidanzata? Fedez e J-Ax, dunque, riusciranno a risollevare gli ascolti di Chi ha incastrato Peter Pan?

