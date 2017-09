Chiara Ferragni / A X Factor 11 la gelosia di Fedez verrà messa a dura prova? (28 Settembre 2017)

Chiara Ferragni

A X FACTOR FEDEZ PREDA DELLA GELOSIA?

Nella nuova puntata del talent musicale X-Factor in onda sulla piattaforma satellitare di Sky, suo malgrado il giudice Fedez sarà vittima di una trovata scherzosa che potrebbe mettere a dura prova la sua gelosia. Infatti, come si evince dal video pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma, Fedez dopo aver chiuso una telefonata con la sua fidanzata Chiara Ferragni rimarcando di essere stato costretto a interrompere la conversazione per non essere attaccato dal pubblico, annuncia come al solito l’arrivo sul palco di un nuovo concorrente. In realtà non si tratterà di un concorrente come tanti altri in quanto si presenterà sul palco con una riproduzione in scala 1:1 di Chiara Ferragni. La prima reazione di Fedez è quella di sorridere ma come si può leggere dal post di X Factor: “Questo giovedì a XF11 la gelosia di Fedez verrà messa a dura prova?”. Non resta che scoprire quello che succederà. Clicca qui per vedere il video.

CHIARA FERRAGNI, PROVE DI LUNA DI MIELE A PARIGI

In attesa di scoprire se la sagoma in cartone di Chiara Ferragni portata sul palco di X Factor da un concorrente possa far o meno ingelosire il buon Fedez, vi segnaliamo come in questi giorni la Ferragni ed il rapper milanese si sono regalati una romantica vacanza nella città di Parigi. I due hanno postato sui sociali diverse foto e video in cui appaiono come i due più classici piccioncini alle prese con la luna di miele. Infatti, si intravedono con alle spalle la Torre Eiffel scambiarsi effusioni d’amore, baci, tenere coccole e sorrisi che nascondono una certa sintonia. C’è chi parla di prove generali per il matrimonio che ormai da alcune settimane viene indicato da più parti come principale progetto nel futuro immediato dei due senza dimenticare che alla famosa fashion blogger è stata affibbiata una presunta gravidanza che per il momento non traspare da un corpo perfettamente lineare.

