DRIVE/ Su Cielo il film con Ryan Gosling e Carey Mulligan (oggi, 28 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Cielo

NEL CAST RYAN GOSLING

Drive, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thirller del 2011 che è stata diretta da Nicolas Winding Refn ed interpretata da Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks e Oscar Isaac. La trama del film è stata tratta da un romanzo di James Sallis. Il film Drive si è aggiudicato un Premio Oscar come miglior regia in occasione del Festival del cinema di Cannes. Ryan Gosling, che interpreta il pilota protagonista di Drive, è uno degli attori hollywoodiani più amati degli ultimi anni. È noto per aver fatto parte del cast di attori protagonisti di pellicole come La La Land, Gangster Squad, Il caso di Thomas Crawford e The Nice Guys. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DRIVE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è un pilota d'auto professionista che pur di arrotondare il suo stipendio da meccanico accetta di fare da autista ad una banda di criminali. A procuragli il contatto con i malviventi è Shannon, il suo datore di lavoro che in gioventù aveva avuto dei contatti con alcune cosche mafiose. Grazie all'aiuto di un altro mafioso, Bernie, Shannon cerca poi di inserire il pilota protagonista all'interno della competizione NASCAR. A complicare la già precaria situazione dell'uomo vi è poi Irene, la vicina di casa del pilota di cui quest'ultimo si innamora. La donna è però sposata ed ancora affezionata al marito, pur ricambiano i sentimenti per il suo vicino di casa. Un giorno, Standard, il marito di Irene viene gravemente ferito da una banda di criminali con cui ha un conto in sospeso per via della protezione ricevuta in carcere. L'uomo non è in grado di ripagare il favore, essendosi inoltre rifiutato di portare a segno una rapina per sdebitarsi. Standard ha infatti deciso di porre fine alla sua carriera criminale ma ora la sua famiglia, compreso suo figlio, sono in grave pericolo. Pur di aiutare l'uomo e salvare Irene, il pilota decide di affiancare Standard nel compiere la rapina. Il colpo va male e Standard muore appena uscito fuori dalla banca. Il pilota si mette in fuga assieme a Blanche, la sua complice, ed entrambi vengono inseguiti da un misterioso individuo. I due fuggitivi riescono a nascondersi in un albergo e lì apprendono dai tg che la rapina è stata un totale fallimento e che i rapinatori non sono riusciti a rubare nulla. All'improvviso la coppia viene assalita da due killer che uccidono Blanche.

