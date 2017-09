EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI/ Da oggi al cinema il film diretto da Anthony Leondis (28 settembre 2017)

Emoji - Accendi le emozioni, film al cinema

GLI INTERPRETI DEL FILM D'ANIMAZIONE

Emoji - Accendi le emozioni è uscito negli Stati Uniti a luglio 2017 e verrà distribuito nei cinema italiani a partire da oggi, giovedì 28 settembre. E’ un film d'animazione del 2017 diretto da Anthony Leondis (Igor, Lilo & Stich 2 - Che disastro Stitch, Kung Fu Panda - I segreti dei maestri). Nella versione originale le voci dei protagonisti sono di T.J. Miller (La festa prima delle feste, Cloverfield, Transformers 4 - L'era dell'estinzione), Patrick Stewart (la saga cinematografica degli X-Men, la serie tv Star Trek - The next generation) e James Corden (Into the woods, Tutto può cambiare, I fantastici viaggi di Gulliver).

DI COSA PARLA EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI?

Alex è un adolescente impacciato e sempre attaccato al suo smartphone. All'interno del suo cellulare vivono le emoticon, nella cittadina di Messaggiopoli. Ogni icona vive sempre pronta ad essere utilizzata da Alex. Quando il ragazzo seleziona un'emoticon sulla sua app di messaggistica l'icona vivente corrispondente abbandona tutto e corre a farsi fotografare, perché la sua immagine compaia sul display. Gene però è un'emoticon molto particolare. I suoi genitori sono dei "bah", ma lui è in grado di assumere espressioni diverse. Non è per nulla fotogenico e quando viene fotografato per comparire sul dispaly ha sempre un'espressione diversa. Quando Alex si rende conto che c'è qualcosa che non va con l'emoticon pensa si tratti di un guasto nello smartphone e decide così di risolvere il problema radicalmente, resettando il dispositivo. Questo significherà che Messaggiopoli e tutti i suoi abitanti saranno presto cancellati. Per salvare la sua città Gene decide quindi, insieme all'amico Gimme 5, di addentrarsi nella memoria del telefono alla ricerca della soluzione del suo problema. Nel Cloud troveranno però dei pericoli ben peggiori della formattazione.

LE CURIOSITA'

Il film è costato 50 milioni di dollari ma si è rivelato un buon successo al botteghino, incassandone 30 milioni solo nella prima settimana di programmazione in patria. La critica però non è stata altrettanto generosa e ha stroncato completamente, spesso con recensioni impietose, la pellicola. Emoji - Accendi le emozioni è stato prodotto da Sony e Columbia Pictures e sarà distribuito in Italia da Warner Bros a partire da oggi, giovedi 28 settembre.

