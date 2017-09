Emma Marrone ed Elisa, amicizia finita?/ Screzio per motivi professionali tra le cantanti: i dubbi dei fans

Emma ed Elisa

Emma Marrone ed Elisa Toffoli sono legate da una profonda amicizia nata grazie ad Amici di Maria De Filippi dove entrambe hanno ricoperto il ruolo di coach. Un’amicizia che è diventata anno dopo anno più forte e che ha portato le due anche a collaborare insieme. Emma ed Elisa, infatti, insieme a Giuliano Sangiorgi hanno inciso il brano “Sorrido già” che ha ottenuto un grandissimo successo. Tra le due cantanti, dunque, oltre ad un affetto sincero c’è anche una grande stima professionale. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, sembra che qualcosa nel rapporto tra Emma ed Elisa si sia rotto. “A Roma gira voce che si sia rotto l’idillio tra Emma Marrone e Elisa. Tra le cantanti, grandi amiche, ci sarebbe stata un’incomprensione in ambito professionale. Cos’è accaduto realmente? È rottura definitiva o tornerà presto, come sperano i loro fan, il sereno?”, scrive Alberto Dandolo. Sarà vero? Emma ed Elisa non hanno ancora confermato e smentito la notizia che sta comunque preoccupando i fans che sperano che tra le due non sia accaduto nulla di irreparabile e, soprattutto, di rivederle come coach ad Amici.

EMMA ED ELISA, I SEGNI DI UNA VERA AMICIZIA

Quanto accaduto tra Emma ed Elisa potrebbe essere un semplice disguido professionale. Le due cantanti, infatti, sono davvero molto amiche come hanno dimostrato più volte. Emma, infatti, ha partecipato ad uno dei quattro concerti con cui Elisa ha festeggiato i suoi 20 anni di carriera all’Arena di Verona. “Non ho mai visto così tanto amore tutto in una volta… Il nostro così profondo per la musica... io sono onorata e felice di esserci oggi... GRAZIE” - ha poi scritto Emma su Instagram a cui Elisa ha risposto – “Mia sorellina ti voglio bene, sei unica”. Emma, poi, sui suoi profili social ha anche pubblicato la copertina del nuovo singolo di Elisa “Ogni istante” scrivendo “da sempre e per sempre” a cui la Toffoli ha risposto con un cuore rosso. Insieme, poi, sono state ospiti del programma di Fiorella Mannoia su Raiuno abbracciandosi anche nella parte finale dello show quando Fiorella Mannoia ha ricordato lo show “Amiche in Arena”. C’è, dunque, un rapporto profondo tra Emma ed Elisa che i fans, sono sicuri, non si sia affatto rotto.

