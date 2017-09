Enrico Lucci/ Il "comunista ideologico" si candida e si prepara a tornare con Nemo

Enrico Lucci, Nemo

Enrico Lucci è pronto a prendere le redini di Nemo- Nessuno Escluso e di portare in tv il pensiero dominante in tutte le sue sfacceatture. Queste sono le parole dell'ex iena al corriere.it che lo ha intervistato proprio in vista del suo ritorno in tv nella seconda serata di Rai2. Dopo il successo dello scorso anno, Enrico Lucci è pronto a rimettersi in pista paragonandosi ad un astigmatico pronto a vedere le cose sotto ogni punto di vista e non come in molti talk show in cui ormai darsi contro è diventato necessario. Al Corriere, Enrico Lucci ha chiarito: "Mi concentro sulla società e sulla cultura contemporanea, proverò a raccontare il pensiero dominante in tutte le sue sfaccettature [...] La cultura è quello che c’è, quello che si vede, quello che ci sta intorno. La gente tende ormai a credere a quello che trova su Internet in modo acritico, basta che uno esprima un’idea accattivante e questa subito diventa filosofia: siamo circondati dalla Grande Scemenza Contemporanea, e io sono il romanziere di questa Grande Scemenza". Le idee di Enrico Lucci sono già abbastanza chiare, questa sera capiremo meglio come sono cambiate le cose in questa nuova edizione.

L'EX IENA E FUTURO CANDIDATO

Enrico Lucci è per tutti una iena. Classe 1964, Lucci è iscritto all'Ordine dei Giornalisti ormai dal 1993 e per 20 anni ha vestito i panni di Iena per Italia1 fino a quando, lo scorso anno, non ha annunciato di voler lasciare il programma per dedicarsi esclusivamente a Nemo, Nessun escluso, su Rai2. Nei giorni scorsi, Lucci ha deciso addirittura di "candidarsi" finendo nuovamente sotto le luci della ribalta. L'ex iena si è presentato davanti la sede Rai di Viale Mazzini a Roma con camioncino elettorale e la gigantografia con Luigi Di Maio: lo slogan è “Tra i due #votalucci”. Ma la sua propaganda non finisco qui visto che ha presentato anche il suo finto programma parlando di Di Maio e del suo mancato pagamento di una sfogliatella ma anche degli inganni dei poteri forti e rivelare al mondo che Kim Jong Un è iscritto al Pd. Lo sketch servirà alla nuova edizione del programma?

