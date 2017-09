Enrico Nigiotti a X Factor 2017 / Video, dopo Amici e il Festival di Sanremo il cantante ci riprova

Enrico Nigiotti a X Factor 2017

Enrico Nigiotti ha deciso di riprovarci e tentare di sfondare nel mondo della musica attraverso X-Factor Italia. Lo abbiamo conosciuto la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove si è presentato nella nona edizione, e cioè quella vinta da Emma, come cantautore. Dopo cinque anni è arrivato sul palco di Sanremo 2015 fra le nuove proposte. Nel programma di Maria De Filippi Enrico aveva una relazione con Elena D'Amario, la bravissima ballerina che vinse un contratto con una compagnia di New York. La distanza ha messo la parola fine al loro amore, nonostante sembrassero una coppia davvero molto unita. Sul palco di Sanremo si presentò tra le nuove proposte con Qualcosa da decidere.

Oltre all'artista, però, c'è di più, in un'intervista al Il Tirreno disse una frase emblematica: "Io sono uno che cammina orgoglioso con la testa fra le nuvole e la me**a sotto i piedi". Una curiosità sul cantante è l'autoeliminazione dal programma Amici. In un'intervista spiegò la clamorosa decisione: "Tutti penseranno “che coglione”, lo so, me lo dicon tutti. Ma a me non piace rivangare il passato, l’ho fatto perché credevo fosse meglio così. Viva la povertà e viva la disperazione, ma io oggi son contento. Ho sofferto ma non ho mai mollato. Se fossi uscito vincitore dal talent avrei fatto un sacco di soldi con i tour delle marchette in piazza, e poi? Qualche data così l’ho fatta anch’io, dopo Amici, perché volevo andare in America. Ma mi son subito stufato e sono tornato a lavorare in campagna con il mi’ nonno. Io fino a 8 mesi fa ero ancora in campagna, eppure vede quante cose sono cambiate, in così poco tempo? So cosa vuol dire perder tutto e ricominciare".

