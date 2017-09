FRANCESCO BERTOLI / L'ex leader dei Jarvis torna da solista a X Factor 2017: accederà ai Bootcamp?

Francesco Bertoli, ex leader dei Jervis torna a X Factor

Torna a X Factor 11 il leader dei Jarvis, la band che nell’edizione del 2016 del talent aveva sollevato un enorme polverone sulla produzione, abbandonando il programma. Francesco Bertoli, che ha deciso di abbandonare il gruppo a gennaio di quest’anno, torna sul palco per affrontare il giudizio della giuria: il pubblico potrà vederlo nella terza puntata che andrà in onda giovedì 28 settembre. La produzione ha lanciato il promo in cui si annuncia il provino di Francesco, ma non è dato sapere come sia andato o cosa sia successo. I Jarvis, quartetto milanese eletto Best MTV New Generation artist agli scorsi MTV Music Awards, aveva partecipato ai provini dell'edizione 2016 del talent show e, superate tutte le varie fasi delle audizioni, era riuscito ad accedere alla rosa dei sei gruppi scelti per partecipare agli Homevisit, la selezione finale. Alvaro Soler, caposquadra della categoria delle band, aveva deciso di promuoverli tra i 12 concorrenti in gara ad X Factor, ma i Jarvis si erano ritirati, lasciando il posto ai Soul System, che hanno poi vinto il talent. I Jarvis avevano in buona sostanza deciso di non firmare un contratto che li avrebbe legati a X Factor e Sony per cinque anni più uno. Il caso finì allora sulla bocca di tutti e ci tornerà ancora, per il ritorno in scena del leader Franceco Bertoli.

LA VICENDA E IL CASO JARVIS

Tra dichiarazioni del programma, smentite del gruppo, richieste del Codacons di indagare e reazioni del popolo del web, il caso Jarvis era stato sulla bocca di tutti per parecchio tempo, portando i Codacons a mettere in atto "un'indagine della Procura e dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni per violazione dei termini della gara, poiché il sistema dei talent ha bisogno di qualcuno che ne controlli la correttezza soprattutto dell'iter seguito dai concorrenti". Era insorta anche l’Associazione dei Consumatori, che voleva vederci chiaro e stabilire se fossero state "commesse irregolarità durante l'iter di concorso". La Sony Italia, tramite le parole del presidente Andrea Rosi, aveva definito la vicenda "paradossale", aggiungendo che sempre ai 12 finalisti viene chiesto di firmare un contratto con loro, e anche che "in dieci anni non si è mai lamentato nessuno. I Jervis, molto apprezzati dal pubblico già prima dell'ingresso nel programma, avevano proseguito sostenendo la loro posizione, sembrando all'apparenza molto uniti. Ma soli pochi mesi dopo, a gennaio, è arrivata la notizia della rottura. La dipartita di Francesco dai Jervis è stata annunciata a gennaio.

FRANCESCO BERTOLI: LA ROTTURA E IL RITORNO A X FACTOR 2017

ll cantante aveva fatto l’annuncio sul suo profilo Facebook, ringraziano la band e le esperienze fatte fino ad allora: "Con questo stato vorrei comunicare ufficialmente la mia dipartita dai Jarvis, la band di cui ho fatto parte come cantante da un anno e mezzo a questa parte. Con i miei ormai ex-compagni Mattia, Simone e Lorenzo ho passato bellissimi momenti artistici, professionali, ma soprattutto di amicizia e per questo li ringrazio e faccio loro un grande in bocca al lupo". Tutt’altro tono, invece, avevano usato i membri della band che sulla pagina ufficiale avevano scritto parole dure: "Succede che un anno e mezzo fa quattro ragazzi decidono di formare una band. Succede che fin dal principio qualcuno non mette l'impegno e l'entusiasmo necessario a portare avanti quello che, per gli altri, è un grande sogno. Succede che con un sms e un post, quell'uno, decide di allontanarsi". Non resta che aspettare la puntata per sapere se in quella decisione sia pesata anche la vicenda X Factor. In ogni caso Francesco è tornato: i giudici saranno disposti ad accoglierlo o quando accaduto ha fatto perdere la fiducia nel cantante?

