Fedez / In arrivo un nuovo singolo con J-Ax, intanto è caccia ai talenti ad X Factor 2017

Fedez sarà ancora giudice a X-Factor

Nella terza puntata di X Factor Fedez continuerà la sua attività di giudice, come ormai fa da molti anni a questa parte. Il rapper italiano è un vero e proprio veterano della famosa trasmissione musicale ed è, a conti fatti, questo show che lo ha reso largamente popolare. Non che prima non lo fosse, intendiamoci, ma da sola la sua musica non sarebbe di certo bastata a renderlo un viso noto a italiani di ogni fascia d'età. Fedez adesso è un nome noto all'interno del mondo musicale italiano e questo lo deve in gran parte al programma X Factor, quest'anno in onda sulla pay per view Sky. In passato sotto la sua ala protettrice sono cresciuti talenti come Lorenzo Fragola, ad oggi una delle voci più in voga tra i giovani e cresciuto proprio ad X Factor. Accanto a Fedez ci saranno gli altri giudici ugualmente carismatici e sfacciatamente popolari: l'intramontabile Mara Maionchi, Manuel Agnelli (leader degli Afterhours) e la giovane rivelazione Levante, appena affacciatasi al grande pubblico.

NUOVO BRANO CON J-AX

La vita di Fedez, non scordiamocelo, è soprattutto musica. Tutto il resto (X Factor e il gossip con Chiara Ferragni) è un contorno o piuttosto un 'di più' rispetto alla sua vita. Al centro delle sue attenzioni c'è ovviamente il rap il suo unico grande amore e ciò che lo lega a un altro grande 'pezzo grosso' della musica italiana come J-Ax. L'ex Articolo 31 nel corso degli anni ha instaurato una serie di collaborazioni importanti con altri musicisti del nostro palcoscenico, tra i quali anche Fedez. I due hanno fatto sapere di essersi chiusi in studio di registrazione per incidere un nuovo 'super brano' che punta anche stavolta a scalare le classifiche di gradimento. Con J-Ax oramai l'amicizia è consolidata e basti pensare che i due hanno anche fondato assiema la Newtopia, un'etichetta tutta loro. Nel frattempo, comunque, i due continuano a riscuotere successi con la canzone 'Senza Pagare', diventato un classico e un vero e proprio tormentone di casa nostra. Insomma, nella vita di Fedez tutto scorre a gonfie vele e la giostra sembra non avere intenzione di fermarsi... cosa volere di più?

