GIOVENTU' BRUCIATA/ Su Rete 4 il film con Natalie Wood e Ann Doran (oggi, 28 settembre 2017)

NEL CAST JAMES DEAN E NATALIE WOOD

Gioventù bruciata, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 16.30. Una pellicola cult del '55 che è stata diretta da Nicholas Ray e si concentra sul protagonista James Dean, che grazie alla sua interpretazione in questa trama, continuò a cavalcare l'ondata di successo prima del suo tragico decesso avvenuto nello stesso anno delle riprese. Il drama si basa su una sceneggiatura creata da Stewart Stern, mentre le musiche sono a cura di Leonard Rosenman. La fotografia è stata invece affidata ad Ernest Haller, mentre il soggetto è dello stesso regista Ray. Nel cast compaiono inoltre altri nomi importanti di Hollywood, da Natalie Wood ad Ann Doran, fino a William Hopper, Dennis Hopper, Edward Platt, Jim Backus e Sal Mineo.

GIOVENTU' BRUCIATA, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film segue la vita turbolenta del giovane Jim Stark, un 17enne che viene arrestato perché sorpreso al volante in stato di ubriachezza. Jim si è appena trasferito in città con la famiglia e quanto avvenuto ai genitori lo ha spinto ad agire al di fuori delle regole. In seguito conoscerà Judy, una vicina di casa di cui è rimasto colpito mentre si trovava alla Centrale e con cui condivide un'esistenza tormentata. La ragazza fa inoltre parte di una banda locale con altri amici dall'adolescenza precaria. Sarà il leader della gang, Buzz, che convincerà in seguito Jim a dimostrare il proprio coraggio grazie ad una corsa su strada a bordo della sua auto, mezzo che lancerà verso un dirupo e da cui dovrà scendere prima che accada il peggio. Nonostante la sicurezza di Buzz, sarà quest'ultimo alla fine a morire in modo tragico nella chicken run, a causa di un piccolo evento fortuito. Gli amici della vittima cercheranno in seguito di farla pagare a Jim ed al braccio destro di Buzz, Plato, riuscendo ad aggredirlo mentre si trova nella villa in cui si è addormentato. Il ragazzo finirà poi per sparare ad un agente di Polizia accorso sul posto. Sarà l'inizio di un evento che con effetto domino si ripercuoterà anche nella vita di Jim, che nel frattempo ha scoperto di essere innamorato di Judy.

