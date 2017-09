Giacomo Urtis / Clonata la scheda del cellulare: "Sono disperato, insultano i vip con il mio numero"

Giacomo Urtis

Dopo il caso Alba Parietti, la brutta vicenda delle chiamate con insulti dal numero di Giacomo Urtis purtroppo continua. Il numero di telefono di Giacomo Urtis, il noto chirurgo estetico dei Vip ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, è stato clonato e tramite l'utilizzo di una app c'è ancora chi lo utilizza per fare scherzi. Tra le vittime anche Valeria Marini e Carmen Russo. Attraverso Tgcom24 Urtis ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda: "Ho denunciato tutto alla polizia postale, spero di uscire da quest'incubo. Tutto è cominciato una sera, ricevo una telefonata di Valeria Marini che mi avverte che le stanno arrivando delle chiamate dal mio numero di telefono e che una voce che non è la mia la insulta.

VIP MINACCIATI DAL NUMERO DI CELLULARE DI GIACOMO URTIS

Lei è abbastanza risentita, pensa che qualcuno abbia sottratto il mio telefono per fare quelle chiamate. Io non do peso a questa cosa, mi sembra tutto così strano, anche perché il telefono è lì con me". In seguito è arrivata anche la denuncia di Alba Parietti che aveva pubblicato il numero di Urtis perchè riceveva delle telefonate da uno stalker. Logicamente non era in realtà l'ex naufrago che a sua volta ha denunciato. Dopo la denuncia l'incubo non è finito. Infatti ci sono stati violati i profili Instagram e l'iCloud dove sono state rubate foto del cellulare e anche dati sensibili. Quindi è scattata un'altra denuncia. Per Giacomo Urtis un periodo davvero difficile: "Non so chi possa averla con me, forse qualcuno geloso del mio lavoro. Io però non vivo più". Dichiarazioni forti che fanno capire la grande sofferenza dell'ex naufrago.

