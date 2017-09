Gianmarco Onestini VS Soleil Sorgè / “Marco Cartasegna tutto tranne che un amico”: il fratello di Luca sbotta

Soleil Sorgè

Gianmarco Onestini non ci sta e punta il dito contro Soleil Sorgè, finita al centro di un polverone per essersi mostrata in compagnia di Marco Cartasegna, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui è uscita durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Luca Onestini. Come ha svelato la pagina Instagram Le Perle, Soleil Sorgè ha partecipato ad un evento a cui erano presenti anche Marco Cartasegna, Andrea Melchiorre e Giulia Salemi. Con quest’ultima, poi, Soleil Sorgè è salita anche in macchina con Marco Cartasegna. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web scatenando la dura reazione dei fans di Luca Onestini che, naturalmente, essendo nella casa è totalmente all’oscuro di tutto. A fare le veci del concorrente del Grande Fratello Vip ci ha così pensato il fratello Gianmarco che, attraverso una serie di filmati pubblicati su Instagram Stories, ha condannato il gesto della cognata. “Questa cosa non ha fatto piacere a me e sicuramente non farebbe piacere a Luca. Credo che bisognerebbe dimostrare maggiore sensibilità dato che Luca è dentro la casa e certe cose non le può sapere. Quello là più essere tutto tranne che un amico. Forse solo un conoscente” – sbotta Gianmarco che poi continua – “Ci sono mille mezzi di trasporto. Ci sono taxi, ci sono metro, ci sono autobus. Il modo per evitare di salire in macchina con quello lì c’era. Sarò all’antica e sarò quello che volete però questa è la mia opinione”.

IL PERCORSO DI SOLEIL E MARCO A UOMINI E DONNE

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono usciti diverse volte a Uomini e Donne. Sin dal suo arrivo sul trono, il 26enne milanese ha cercato di “rubare” l’ex corteggiatrice italo-americana a Luca. Nel corso del percorso, però, la Sorgè ha capito di provare un forte interesse per Luca decidendo di non uscire più con Marco. Cartasegna, però, ha sempre ammesso l’interesse per l’attuale fidanzata di Luca ed è per questo motivo che la notizia dei due insieme ha fatto torcere il naso non solo ai fans ma anche al fratello dell’ex tronista. Soleil però, ha già chiarito la cosa dichiarando: “Certo che ho incontrato Marco. No non c’è assolutamente alcun flirt. Abbiamo amici in comune, può capitare di vedersi essendo anche della stessa città ed è semplicemente un amico", ha poi spiegato Soleil tramite Instagram, per poi ribadire: “Mi spiace deludere la vostra malizia ma siamo amici, c’erano più persone in quella macchina. Ad ogni modo le persone a noi care ne sono a conoscenza". Se la Sorgè ha cercato di rompere sul nascere tutti i rumors, Marco Cartasegna sempre più concentrato sulla sua carriera. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è diventato il nuovo tutor di Detto Fatto, il programma di Raidue. Tra un impegno e l’altro troverà il tempo di appoggiare la tesi di Soleil?

