Giulia De Lellis / Grande Fratello Vip: un nuovo talento, dopo Ivana arriva l'imitazione di Simona Izzo, Video

Giulia De Lellis, imitazioni al Grande Fratello Vip

Giulia De Lellis per il mondo del web, dovrebbe cambiare lavoro e darsi agli spettacoli comici. Dopo avere imitato Ivana Mrazova, parte in quarta con l'imitazione di Simona Izzo, confrontandosi con Cristiano Malgioglio. L'esperta in tendenze è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, con un seguito di fan non indifferente. Una volta fatto il suo ingresso nella residenza di Cinecittà, ha collezionato uno scivolone dietro l'altro e così, anche i sostenitori hanno avuto qualcosa da dire sul suo percorso televisivo, decisamente fatto di alti e bassi. Intanto, fuori dalla Casa, il fidanzato Andrea Damante le sta regalando tutto il sostegno possibile. Se l'imitazione di Ivana è stata un vero successo, quella di Simona ha lasciato un po' il tempo che trova. Probabilmente infatti, la ragazza ha avuto delle difficoltà nell'imitazione, per via della parlantina fluente che domina lo spirito della Izzo. La giovane ex corteggiatrice infatti, nonostante il caratterino non semplice, con le parole ha dimostrato – in molti casi – di non saperci fare.

Giulia De Lellis, dopo Ivana imita anche Simona Izzo: il nuovo talento del Grande Fratello Vip

Gli estimatori di Giulia De Lellis, dopo il Grande Fratello Vip, sperano di poterla vedere direttamente a Colorado. La giovane fashion blogger e fidanzata di Andrea Damante, chiusa nella Casa più spiata d'Italia, sta osservando da molto vicino gli altri concorrenti, fino a ricavarne delle imitazioni davvero divertenti. Quella sull'amica Ivana però è proprio esilarante. Gli altri amici, sono rimasti “impressionati” dalle doti di Giulia e la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato che presto arriveranno anche altre imitazioni perché lei, si considera una vera osservatrice. Ed intanto, gli estimatori del reality show, lo scorso lunedì sera si aspettavano che la giovane ricevesse una bella strigliata da parte di Alfonso Signorini ed Ilary Blasi ma invece, nonostante la sua confusione sulle adozioni gay, nessuno ha pensato bene di riprenderla nella giusta maniera. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate. Intanto, se volete vedere l'imitazione più riuscita (tra le due), cliccate qui.

