Grande Fratello Vip 2 Ed. 2017/ News dalla Casa: bufera sul programma, parte la richiesta del pubblico

Grande Fratello Vip (Logo)

Questa seconda edizione del Grande Fratello Vip inizia con non poche polemiche. Da questa settimana i due gruppi si sono finalmente riuniti e vivranno fino alla fine del reality insieme nella Casa "dei ricchi". Il pubblico a casa però rumoreggia e sul web solleva numerose critiche, in primis proprio verso la redazione del programma che starebbe avendo preferenze, comportandosi in modo non equo con tutti i concorrenti. In particolare a far discutere è la mancanza di provvedimenti presi nei confronti di alcuni inquilini che hanno avuto in questi giorni dichiarazioni forti e poco carine. Da Giulia De Lellis a Marco Predolin passando per Jeremias Rodriguez, molti telespettatori ritengono ci sia la necessità di adottare un atteggiamento molto più duro con i Vip che comunque si espongono e sono seguiti da tutta Italia e da persone di tutte le età.

I SOSPETTI SULLA NUOVA EDIZIONE

Se a Giulia De Lellis vengono condannate le dichiarazioni fatte sui gay, considerate omofobe così come quelle di Marco Predolin, non sono invece piaciute le frasi e gli atteggiamenti aggressivi avuti dal fratello di Belen Rodriguez, arrivato a chiamare Daniele Bossari "Bastar*o" e a dichiarare di essere pronto a incontrarlo fuori per vedersela con lui. Comportamenti considerati dal pubblico inaccettabili e meritevoli di espulsione immediata, così come è stato fatto per Clemente Russo la scorsa edizione. Altro aspetto poco chiaro al pubblico riguarda invece il televoto, che durante la diretta non viene bloccato sempre alla stessa ora ma in orari diversi, rendendo poco equo - secondo alcuni - le votazioni. Accuse alle quali il Grande Fratello dovrà prima o poi far conto per placare una volta per tutte sospetti e critiche.

© Riproduzione Riservata.