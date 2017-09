Grey's Anatomy 14 / Al via negli Usa la nuova stagione tra sconvolgenti ritorni e importanti new entry

Grey's Anatomy 14

Il conto alla rovescia è ufficialmente finito visto che proprio oggi, 28 settembre, negli Usa torneranno Grey's Anatomy e tutte le serie firmate da Shonda Rhimes. Il TGIT andrà finalmente in scena segnando ufficialmente l'inizio della nuova stagione telefilmica americana. In particolare, ad aprire la serata ci penserà proprio Grey's Anatomy 14 con una première di ben due ore che ci porterà nei momenti subito successivi a quanto accaduto nel finale della scorsa stagione. I nuovi episodi ripartiranno da quanto è accaduto e con i personaggi prontiafare i conti con l'esplosivo finale che ha messo a rischio l'ospedale e ha segnato l'uscita di scena o l'arrivo/ritorno di altri. Un cambiamento radicale è alle porte e non solo nella storia in sé ma anche nel linguaggio che quest'anno sarà diverso dalle passate edizioni. Poco dramma, sangue ed eventi catastrofici, e via libera a passione e sentimenti. Queste sono le premesse di questa nuova stagione anche se i fan sanno bene che devono prendere con le pinze le promesse di Shonda Rhimes.

I PERSONAGGI CHE NON TROVEREMO NEI NUOVI EPISODI

In Grey's Anatomy 14 il cambiamento sarà presente sin dalla première con l'arrivo di un nuovo gruppo di studenti e con l'ospedale diverso in alcune aree dopo la ristrutturazione e l'esplosione del finale di maggio. Anche per i personaggi della serie tutto cambierà. Sono tanti quelli che non ritroveremo in questa nuova stagione a cominciare da Leah Murphy (Tessa Ferrer). Molte fonti confermano la sua uscita di scena e il fatto che Arizona non la avrà come pretendente nemmeno adesso che la sua nuova fiamma lascerà la serie. L'attrice Marika Dominczyk meglio nota come Eliza Minnick, è stata licenziata dalla Bailey segnando di fatto il suo addio al suo posto di consulente dell'ospedale. Questo metterà fine alla sua storia con Arizona oppure no? Il medical drama potrebbe regalare una nuova vita ad un personaggio molto amato ma che ha già dato molto in queste stagioni.

IL MEDICAL DRAMA PARLA ITALIANO

Ma i fan di Grey's Anatomy 14 non si troveranno solo a dover affrontare una serie di addii ma anche di arrivi e ritorni. Quello più sconvolgente sarà sicuramente il ritorno di Megan Hunt, la sorella di Owen (Kevin McKidd) che, però, non avrà più il volto di Bridget Regan ma quello di Abigail Spencer. La sua storia sarà interessante così come una serie di flashback che ci porteranno a scoprire cosa è successo in questi dieci anni. Altra new entry molto attesa sarà quella dell'italiana Stefania Spampinato che vestirà i panni di Carina DeLuca. Sul suo personaggio vige ancora il massimo riserbo anche se è già stato confermato che sarà la sorella del sexy dottore DeLuca e che porterà nella serie una ventata di novità e, soprattutto, alcuni dettagli sul passato del fratello. Il ruolo all'interno dell'ospedale è ancora top secret anche se la stessa attrice ha annunciato che "metterà in crisi più di un dottore all'interno della serie". Perché? Lo scopriremo solo questa sera.

