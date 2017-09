I Mille Giorni di Mafia Capitale / Anticipazioni terza puntata 28 settembre: il docufilm delle polemiche

I Mille Giorni di Mafia Capitale

Il docufilm "I Mille Giorni di Mafia Capitale", ha creato già le prime polemiche. L'ex sindaco di Roma, vuole denunciare gli autori ed i produttori del progetto per diffamazione. "Questa produzione, particolarmente nella puntata di giovedì scorso - tuona Alemanno - ha travisato i fatti in modo tendenzioso, ignorando le risultanze della sentenza del processo e il proscioglimento da ogni reato associativo, richiesto e ottenuto nei miei confronti". Per questo motivo, Alemanno ha chiesto ai parlamentari della Commissione Vigilanza Rai di presentare un'interpellanza contro l'uso errato del servizio pubblico. "Da tre anni sono sottoposto alla gogna mediatica per reati che sono stati perpetrati anche a mio danno come politico e cittadino - spiega ancora l'ex sindaco di Roma - speravo che tutto questo finisse almeno dopo il proscioglimento, ma devo constatare che proprio la Rai si fa protagonista della continuazione di questo vergognoso progetto, che oggi risulta offensivo per la città, il sottoscritto, per la destra politica e per il lavoro della magistratura".

I Mille Giorni di Mafia Capitale, le anticipazioni

Ed intanto, stasera sulla terza rete di Casa Rai, andrà in onda il terzo appuntamento con il docufilm nel prime time. "I Mille Giorni di Mafia Capitale", nonostante le polemiche, hanno massicciamente bisogno di proseguire con la messa in onda, per raccontare la loro verità e donarla al pubblico da casa. Dopo Alemanno, anche Maurizio Gasparri ha voluto dire la sua, reputando il progetto tendenzioso e fuorviante. "Tutto il docufilm, nonché il dibattito in studio - dichiara - ha come tema portante un presunto legame che ci sarebbe stato tra la destra politica romana e la criminalità organizzata di stampo mafioso. Un falso. Una clamorosa menzogna smentita anche dal numero degli esponenti di sinistra indagati, superiore a quelli della destra". Di altra opinione invece, il segretario e il presidente Fnsi, Raffaele Lorusso e Beppe Giulietti e il segretario Usigrai Vittorio di Trapani. "Ci risiamo - commentano - Di fronte alle inchieste, la risposta dei poteri è la querela. Un tentativo di intimidire e imbavagliare. La giustizia farà il proprio corso e abbiamo fiducia che deciderà al meglio, perché conosciamo la correttezza e lo scrupolosità di Federica Sciarelli. A lei e a tutti coloro che ci hanno lavorato la nostra solidarietà". L'appuntamento con la terza puntata de “I Mille Giorni di Mafia Capitale” è quindi atteso per stasera, giovedì 28 settembre 2017, nella prima serata di Rai3, sorgeranno altre polemiche? Lo scopriremo a breve.

