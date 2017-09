IL SEGRETO / Anticipazioni 28 settembre: Hernando sconvolto dai dubbi sulla paternità del bambino

Il Segreto

Non c'è un solo giorno di felicità nella vita dei coniugi Dos Casas, che avrebbero potuto finalmente sorridere all'idea di diventare genitori. Purtroppo nelle ultime puntate de Il Segreto Camila ha espresso chiaramente la sua preoccupazione riguardo alla paternità del bambino che porta in grembo e che, purtroppo, potrebbe essere nato durante gli sciagurati momenti di passione con Nestor. Questo pomeriggio anche Hernando otterrà le conferme che andava cercando. Sarà la stessa Camila a parlargli dei suoi sospetti, ammettendo di non essere affatto certa dell'identità del padre del piccolo. Quella che avrebbe potuto essere una splendida notizia, si confermerà quindi una vera spada di Damocle per la coppia: sconvolto di fronte a questa possibilità, infatti, Hernando fuggirà via da Candela, lasciandola sola e il lacrime. Riuscirà prima o poi ad accettare il bambino?

Cristobal Garrigues spaventa Carmelo e i Castaneda

Il ritorno a Puente Viejo di Cristobal Garrigues continuerà a destare la preoccupazione di diversi compaesani. Questo pomeriggio a Il Segreto vedremo, infatti, l'ex delegato del Governo si presenterà alla locanda per non ben precisati motivi. Il più spaventato sarà Raimundo che penserà a nuove ripercussioni nei confronti di Emilia e di tutta la sua famiglia. Ma quale sarà il vero obiettivo di Cristobal? Vorrà fare del male a qualcuno o riprendersi la sua carica? Anche Carmelo sarà profondamente turbato da questa pericolosa presenza, che potrebbe causare ulteriori problemi ad Adela e suo figlio. Per questo il braccio destro di Severo, il cui comportamento giorno dopo giorno apparirà sempre più inspiegabile, cercherà di tenere la sua nuova amica a distanza di sicurezza dal terribile individuo. Il suo obiettivo però potrebbe essere davvero difficile da raggiungere. Cosa si inventerà per evitare che la maestra resti ancora una volta coinvolta negli intrighi di Garrigues?

© Riproduzione Riservata.