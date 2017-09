J-AX/ Il rapper: “Vorrei collaborare con Lady Gaga” (Chi ha incastrato Peter Pan)

J-Ax

PROGETTI DA SOLISTI IN VISTA

Ritorna questa sera su Canale 5 l’appuntamento con la trasmissione di successo Chi ha incastrato Peter Pan, condotta dal padrone di casa Paolo Bonolis con il supporto dell’inseparabile maestro Luca Laurenti. Tra gli ospiti di serata spicca il rapper milanese J-Ax protagonista dello scenario musicale italiano in coppia con Fedez ed in particolare ottenendo un enorme successo con l’album Comunisti col Rolex. Una collaborazione che almeno in parte verrà interrotta come ha sottolineato lo stesso J-Ax al portale FanPage: “Allora, a livello artistico per quanto riguarda il progetto J-Ax e Fedez a un certo punto dovremo tornare ai nostri progetti solisti, non era mai stata una cosa per sempre, come Dalla, De Gregori, Morandi e Baglioni che hanno fatto cose insieme e cose separate, quindi anche noi torneremo ai nostri progetti da solisti, ma io e Fedez siamo soci prima di tutto nell'etichetta Newtopia che continueremo a portare avanti”.

J-AX E LA COLLABORAZIONE CON LADY GAGA

Nella medesima intervista J-Ax se da un lato non ha voluto esprimersi in maniera concreta sui progetti futuri, dall’altro ha parlato in maniera piuttosto diffusa della grande ammirazione che nutre nei confronti della cantante italo – americana Lady Gaga sottolineando come sarebbe onorato di poter collaborare con lei. Il rapper milanese senza mezzi termini ha definito Lady Gaga come la più grande perfomer degli ultimi venti anni in grado di fare sempre e comunque spettacolo: “Mi fa diventare come una ragazzina di 12 anni davanti a Justin Bieber, io sono una fan girl di Lady Gaga. Se riuscite fate arrivare questo messaggio a Lady Gaga: cara Germanotta in qualsiasi modo tu voglia collaborare va benissimo perché io sono un tuo fan e sono venuto due volte a vederti dal vivo e sei la più grande performer degli ultimi 20 anni, una grande autrice che mi ha fatto piangere tante volte”.

