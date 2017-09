JUKAI – LA FORESTA DEI SUICIDI/ Da oggi al cinema il film diretta Jason Zada (28 settembre 2017)

Film al cinema

IL CAST DEL FILM

Jukai - La foresta dei suicidi (The Forest) è una pellicola horror del 2016 diretta da Jason Zada, in uscita oggi, giovedì 28 settembre 2017. Nel cast figurano Natalie Dormer, Taylor Kinney, Eoin Macken e Stephanie Vogt. La trama è direttamente ispirata alla leggenda legata alla foresta Aokigahara, situata in Giappone a ridosso del Monte Fuji. Jukai-La foresta dei suicidi è uscito nei cinema americani nel gennaio del 2016 e, dunque, nel nostro Paese è approdato con circa un anno e mezzo di distanza dalla programmazione statunitense.

JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI, LA TRAMA DEL FILM HORROR

La trama è ambientata in Giappone. Qui, la protagonista della storia, Sara, ha intenzione di rintracciare sua sorella gemella, misteriosamente scomparsa da casa da diverso tempo. Tutti pensano che Jess siano morta ma Sara è fermamente convinta del contrario ed ha intenzione di riportarla sana e salva a casa. Dopo varie indagini scopre che la chiave per ritrovare sua sorella Jess è inoltrarsi della foresta Aokigahara, che sembra abitata da spiriti tormentati che attaccano qualsiasi intruso cerchi di addentrarsi della foresta.

Una volta entrata nella radura, Sara si rende conto che le storie raccontate su quel luogo sono vere. Strane presenze ed inquietanti suoni la condurranno nella disperata ricerca di Jess.

CURIOSITA' SUL FILM

La trama è molto simile a tanti altri film del genere horror, tuttavia ha il merito di aver portato alla luce una realtà misteriosa, affascinante e poco conosciuta nel mondo occidentale. La foresta Aokigahara è tristemente nota per l'elevato tasso di suicidi verificatisi al suo interno. Annualmente, la polizia giapponese è costretta a constatare il decesso di decine di cittadini giapponesi, morti suicidi. Nel tempo sono nate una lunga serie di credenze e leggende secondo cui la foresta sarebbe abitata da spiriti maligni che inducono le persone al suicidio. Sull'argomento sono stati prodotti già ben tre pellicole cinematografiche. Jukai-La foresta dei suicidi è la più recente. L'attrice Natalie Dormer, nelle scene in cui interpreta Jess, ha dovuto tingere i capelli di nero.

