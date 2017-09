Julia Louis-Dreyfus, cancro al seno / Annuncio shock della protagonista della serie Veep: ho due notizie

Julia Louis-Dreyfus, cancro al seno

Julia Louis-Dreyfus è stata colpita da un cancro al seno, una malattia che ogni giorno colpisce moltissime donne nel mondo. La famosa attrice, protagonista di Veep, ha voluto portare avanti un messaggio positivo e di voler stare vicina alle persone che non sono state fortunate come lei. Su Twitter Julia Louis-Dreyfus ha scritto: "1 in 8 women get breast cancer. today i'm the one. The good news is that i have the most glorious group of supportive and caring family and friends, and fantastic insurance through my union. The bad news is that not alla women are so lucky, so let's fight all cancers and make universal health care a reality", "1 su 8 donne è colpita dal cancro al seno. Oggi è capitato a me. La buona notizia è che ho un gruppo importantissimo tra familiari, amici e sostenitori, e una fantastica carica grazie all'unione di questi. La cattiva notizia è che le altre donne non sono così fortunate, quindi combattiamo tutti i tumori insieme", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

LA CARRIERA DELL'ATTRICE

L'attrice Julia Louis-Dreyfus è nata a New York il 13 gennaio del 1961. Suo padre, scomparso nel esattamente un anno fa, era un avvocato francese di origini ebree e secondo Forbes uno degli uomini più ricchi del mondo. Proprio per questo Julia Louis-Dreyfus ha avuto la possibilità di viaggiare molto da piccola, vivendo anche in stati come Sri Lanka, Tunisia e Colombia. Si è laureata in Illinois alla Northwestern University di Evanston. Ha poi studiato recitazione e il suo esordio risale al 1982 al Saturday Night Live. Il 1986 è un momento importante per la sua carriera perché debutta sia in televisione nel film tv di Sam Weisman ''The art of being Nick'' che al cinema con tre film di cui sicuramente ricorderà con grande piacere Hannah e le sue sorelle diretto dal grandissimo Woody Allen. Di recente è saltata ancora di più all'occhio per il ruolo di Selina Meyer nella serie televisiva Veep - Vicepresidente incompetente.

