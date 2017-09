L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN/ Da oggi al cinema il film con Richard Gere (28 settembre 2017)

Richard Gere nel film L'incredibile vita di Norman

IL FILM CON RICHARD GERE

Nelle sale cinematografiche italiane è in uscita oggi giovedì 28 settembre il film di genere thriller – drammatico L’incredibile vita di Norman (titolo in lingua originale Norman: The Moderate Rise and Tragic Fallo f a New York Fixer). Si tratta di una pellicola americana prodotta dalla casa cinematografica Fabrica de Cine in collaborazione con la Oppenheimer Strategies mentre la distribuzione è stata presa in carico dalla Lucky Red. La regia è di Joseph Cedar che si è anche occupato della scrittura del soggetto e della sceneggiatura, le musiche sono state composte da Jun Miyake, il montaggio è stato realizzato da Brian A. Kates mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Yaron Scharf. Nel cast grandi nomi come Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Josh Charles e Charlotte Gainsbourg.

LA TRAMA DEL FILM L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN

Nella splendida e poliedrica città di New York vive un uomo di nome di Norman. Un uomo dal carattere quanto mai strano che sembra occuparsi di tutto e di niente. Di origini ebree Norman è quello che in Italia può essere definito un classico traffichino capace di guadagnarsi da vivere facendo dei favori alla gente che incontra per strada. Lo scopo di questo suo essere così generoso e disponibile con la persone che si trovano in un momento di difficoltà non è quello di ottenere una retribuzione immediata bensì di avere in tempi migliori un favore da loro in maniera tale da trarne degli indubbi vantaggi. Tuttavia nonostante all’apparenza possa presentarsi come un poco di buono in realtà Norman è animato da un cuore gentile mettendosi comunque a disposizione di chiunque possa averne bisogno. Un giorno però la sua fitta di conoscenze sta per regalargli una svolta che lui aveva soltanto potuto sperare. Fa la conoscenza di un politico poco conosciuto che sta attraversando un periodo quanto mai complicato della propria esistenza. Norman come suo solito gli offre tutto il proprio aiuto che peraltro si dimostrerà molto importante nel lungo periodo. Infatti, tre anni più tardi quel politico non solo ha superato le proprie difficoltà ma è anche riuscito a far carriera diventando un pezzo grosso ed influente. Naturalmente ora che ne ha le possibilità può togliersi il debito contratto con l’amico Norman la cui vita viene notevolmente stravolta ovviamente in positivo.

QUALCHE CURIOSITA' SUL REGISTA

Per il regista Joseph Cedar nato a New York nel mese di agosto del 1968 ma di origini israeliane, questa pellicola rappresenta un ulteriore saggio di capacità e talento dopo i successi ottenuti con le pellicole Beaufort uscito nel 2007 e Hearat Shulayim uscito nel 2011. Due film che hanno permesso di diventare famoso nel mondo anche perché per entrambi i film ha ottenuto la nomination ai Premi Oscar come miglior film straniero senza dimenticare la nomination alla Palma d’oro al Festival di Cannes. Il suo esordio come cineasta e sceneggiatore era invece avvenuto nel 2000 con il film Ha-Hesder.

