LA MOGLIE DELL'ASTRONAUTA/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp (oggi, 28 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rete 4

JOHNNY DEPP E CHARLIZE THERON NEL CAST

La moglie dell'astronauta, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta da Rand Ravich ed annovera nel suo cast attori del calibro di Johnny Depp e Charlize Theron. Alla coppia di attori il compito di impersonare i protagonisti, rispettivamente un astronauta e la moglie. A loro si uniscono altri attori quali, Clea Duvall, Joe Morton, Nick Cassavetes, Donna Murphy, Blair Brown e Samantha Eggar. La sceneggiatura è ad opera dello stesso regista, mentre la fotografia è a cura di Allen Daviau e le musiche realizzate da George S. Clinton. Il film appartiene inoltre al genere thriller con risvolti di fantascienza ed è stato distribuito in America nel 1999. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA MOGLIE DEL'ASTRONAUTA, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film, seguirà un particolare evento accaduto all'astronauta Spencer Armacost, nel pieno di una missione nello spazio. A bordo di un satellite artificiale, il suo compito sarà di effettuare alcune riparazioni con il collega Alex. Anche se i due vivranno un piccolo incidente, dovuto ad una tempesta magnetica, riusciranno comunque a rimanere illesi. Una volta ritornato sulla Terra, Alex vivrà diversi problemi sia dal punto di vista fisico che mentale. Rischierà inoltre di morire mentre si trova sotto ai ferri per un intervento, richiesto dai medici per risolvere un problema cronico di convulsioni. La moglie nota inoltre che l'astronauta è cambiato in seguito al suo viaggio nello spazio. Spencer invece non presenterà problemi di alcun tipo, anche se rimarrà colpito dalla morte dell'amico e collega, avvenuta per un ictus. Poco tempo dopo, la moglie di Alex si ucciderà. La vita di Spencer e la moglie Jillian proseguirà poi in modo del tutto particolare, visto che la donna rimarrà incinta di due gemelli. Un giorno, Jillian riceverà la visita di un tecnico della NASA, che inizierà a raccontarle delle strane storie su quanto vissuto da Spencer e Alex a bordo del satellite. Parole sconnesse che lasceranno la donna perplessa e turbata allo stesso tempo, mentre Spencer inizierà in seguito a manifestare una crescente aggressività.

© Riproduzione Riservata.