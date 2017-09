MADRE!/ Da oggi al cinema il film horror con Jennifer Lawrence e Michelle Pfeiffer (28 settembre 2017)

Film in uscita al cinema

NEL CAST JENNIFER LAWRECE

Madre! è un film horror, thriller e drammatico prodotto negli Stati Uniti, in uscita oggi, giovedì 28 settembre 2017, diretto da Darren Aronofsky e distribuito da 20th Century Fox. Il cast principale vanta stelle del calibro di Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Jovan Adepo, Emily Hampshire. Durata: 121 minuti.

MADRE!, TRAMA E PICCOLE CURISITA'

Madre! è un delicato thriller psicologico che si svolge interamente nello scenario ansiogeno e vagamente claustrofobico di una vecchia casa di campagna e sull'amore a tratti altruista, a tratti ossessivo, di una coppia. Lui (Javier Bardem) è un artista in cerca della sua ispirazione, ma costantemente bloccato dalla mancanza di essa, lei (Jennifer Lawrence) è una giovane e devota moglie, determinata a fare di tutto per amore di lui e per renderlo felice in un momento di stallo creativo. Decisa ad accontentarlo accetta di trasferirsi assieme a lui nella casa rurale in cui è cresciuto, rimettendola in sesto da sola dopo un incendio che l'ha distrutta. La devozione di lei è totale, fissa sulla cura dell'amato poeta e spasmodicamente rivolta alla creazione di uno spazio paradisiaco dove trascorrere la vita coniugale, mentre lui si crogiola egoisticamente nella secchezza della propria vena poetica e nella brama attualmente irrealizzabile di fama e gloria. Il fragile idillio si spezza quando il protagonista decide di ospitare uno sconosciuto che, portando poi con sé la famiglia, semina discordia e ansia nella già piuttosto illusoria tranquillità della coppia.

In un crescendo di claustrofobia e ossessione, Madre! sembra mettere in secondo piano l'intreccio, concentrandosi con una dose di talento narrativo e orrorifico, sul conflitto psicologico dei protagonisti, accentuando fino alla fine la precaria felicità vissuta dalla coppia e smascherando magistralmente la natura archetipica delle figure messe in gioco. I tratti caratteriali del poeta e della sua giovane moglie affondano le proprie radici in un panorama primordiale in cui la donna è madre, protettrice, signora e sottomessa al tempo stesso, sposa amorevole e devota. L'uomo è depositario di un ego, di un fanatismo creativo, del narcisismo artistico di chi si sente creatore e non vuole altro che un bagno nella gloria delle sue stesse azioni.

Un film che fonda il proprio scheletro narrativo sulle fragilità della natura umana, sulle luci e le ombre dei rapporti e sulle ossessioni che ognuno di noi cela nel proprio animo.

Madre! è stato proiettato alla settantaquattresima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ed è candidato come miglior film per il Leone d'Oro.

