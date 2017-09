MAN OF TAI CHI/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves e Tiger Hu Chen (oggi, 28 settembre 2017)

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

KEANU REEVES ALLA REGIA

Man of tai chi, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Keanu Reeves, che è presente nella trama anche in qualità di co-protagonista. Si tratta inoltre del primo lavoro per il grande schermo del celebre attore americano, che si è avvalso della Universal Pictures per la distribuzione. Al suo fianco, Tiger Hu Chen nel panni di se stesso, oltre a Silvio Simac, Iko Uwais, Simon Yam e Karen Molk. Come già accaduto in Matrix, Reeves affronterà in questa sua nuova esperienza cinematografica diversi combattimenti di kung fu, ideate dallo stesso coreografo cinese Yuen Wo Ping, esperto in arti marziali. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MAN OF TAI CHI, LA TRAMA DEL FILM

Il film si concentrerà su Tiger Chen, l'unico erede degli insegnamenti del maestro Yang, che lo ha istruito sull'arte del Tai Chi. Anche se dal punto di vista tecnico sembra non avere alcuna difficoltà, Tiger deve ancora comprendere la filosofia che agisce nel sottofondo della disciplina marziale, motivo di preoccupazione per l'anziano maestro. Tiger deciderà di dimostrare le proprie abilità nel campionato locale, mentre un ufficiale di polizia avvierà delle indagini su una società di sicurezza privata di proprietà di Donaka Mark, un uomo misterioso a cui attribuisce l'organizzazione di combattimenti illegali. Anche se Sung-Jing si avvicinerà alla verità, Mark riuscirà alla fine ad uccidere il suo informatore ed in assenza di prove, il capo del detective ordinerà di chiudere il caso. Sun-Jing continuerà tuttavia le sue indagini in via personale, mentre Mark si metterà alla ricerca del suo nuovo lottatore e rimarrà incuriosito dalle abilità di Tiger. Una volta assunto nella sua azienda di Hong Kong, Donaka gli offrirà un forte quantitativo di soldi perché partecipi ai combattimenti illegali. Anche se inizialmente Tiger deciderà di rifiutare, in seguito si troverà a dover lavorare per Mark a causa delle minacce di alcuni ispettori, che dichiarano la scuola di Yang pericolosa ed annunciano l'espulsione di tutti i presenti. Tiger inizierà così ad ottenere i primi soldi, ma con il trascorrere del tempo gli incontri diventeranno sempre più difficili. Inizierà inoltre a mostrare un forte cambiamento, che non passerà inosservato al maestro. Yang cercherà infatti di avvisare il proprio pupillo sulle reali intenzioni di Mark, ma rimarrà inascoltato.

