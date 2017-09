MARIA LUISA E LA BARZELLETTA / Video, X Factor 2017 fa ridere tutti, ma voi l'avete capita?

X Factor 2017, Maria Luisa e la barzelletta

Maria Luisa a X Factor 2017 verrà ricordata più per le sue doti comiche che per la sua bravura nel cantare perché effettivamente non bene è andata l'esecuzione di "Qualcosa di te" di Anna Tatangelo. La donna ha però stupito tutti per un video che pubblicato dalla pagina ufficiale di Facebook di X Factor diventerà sicuramente virale. La donna uscita di scena si è presentata molto sorridente davanti ad Alessandro Cattelan, iniziando a raccontare una barzelletta che non ci è dato sentire fino alla fine ma che francamente fa ridere soprattutto per il modo in cui la donna la racconta. A dire il vero non si capisce molto il senso di quello che dice, ma questa signora dimostra di avere dei tempi comici davvero non indifferenti. Soprattutto riesce a far ridere e lo fa con semplicità e senza chi sa quale grande costruzione. Staremo a vedere se se ne parlerà ancora molto soprattutto sui social network. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA BARZELLETTA DI MARIA LUISA

MARIA LUISA PIÙ COMICA CHE CANTANTE

Maria Luisa si è presentata sul palcoscenico di X Factor 2017 per la terza serata di audizioni davanti ai giudici Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante. E' sembrata da subito un po' spenta, senza grinta e neanche con le qualità per partecipare a questo talent show. E' stata così rispedita a casa nonostante abbia dimostrato subito grandissima simpatia. Sul palcoscenico ha deciso di portare sé stessa ancora prima della canzone ''Qualcosa di te'' di Anna Tatangelo che ha interpretato in maniera fortemente da rivedere. La donna ha detto di essere divorziata e single e di dilettarsi anche nella scrittura di romanzi. Sicuramente rimarrà un personaggio di quelli da ricordare e il video della sua esibizione potrebbe anche diventare virale come capita spesso per quelli che non superano le audizioni ma si rivelano essere comunque dei veri e propri personaggi.

