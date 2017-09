MICAELA RAMAZZOTTI/ Da oggi ai botteghini il suo film ‘Una famiglia’ (Chi ha incastrato Peter Pan)

Micaela Ramazzotti

AL CINEMA CON ‘UNA FAMIGLIA’

La prima serata di Canale 5 propone la seconda puntata con il programma Chi ha incastrato Peter Pan, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Un format di successo tornato nel palinsesto Mediaset a distanza di sette anni dall’ultima fortunata edizione con la presenza di ospiti di grande rilevanza come nel caso dell’attrice italiana Micaela Ramazzotti. Un’artista che proprio da oggi è anche protagonista nelle sale cinematografiche nostrane con il film drammatico Una famiglia, diretto da Sebastiano Riso e nel quale recita al fianco di Patrick Bruel. In una recente intervista riportata da Leggo.it, parlando di questa pellicola ha evidenziato. “Sebastiano Riso ha voluto mettere in scena un legame di dipendenza, un legame patologico, ma soprattutto una coppia criminale che vende figli in nero. La donna è succube di questo uomo, sia fisicamente che psicologicamente. Lei sembra attraversare la storia senza avere un passato, Maria ha solo Vincenzo: fratello, amante, marito e carceriere. È complice di un progetto che non ha immaginato, ma ha accettato”.

MICAELA RAMAZZOTTI E IL SUO PERSONAGGIO

Micaela Ramazzotti in questo film interpreta il personaggio di Maria, una donna che purtroppo viene sottoposta ad indicibili violenze soprattutto da un punto di vista psicologico. Durante la stessa intervista ha parlato di questo personaggio e di violenze sulle donne: “È stato duro entrare in una donna che partorisce, ma non porta mai al seno i suoi figli, che non è mai madre. Mai l'ho immaginata come madre: sempre ho pensato a Maria come a una bambina. Maria è una donna triste, non materna. Quella bambina si perde in percorsi fittizi, percorsi segnati da pezzettini di carta che lei lascia dappertutto. Questo è un tempo di tante violenze sulle donne? E qui ce n'è un'altra forma: la prigionia. C'è la violenza fisica, psicologica. Maria vive chiusa a chiave. Nella prima casa lo scenografo inserisce delle sbarre: il regista lo sottolinea. Quella casa è una prigione. Una storia di oggi perché questo è un tempo molto crudele, perché pieno di violenza agita sulle donne. Molto crudele. Ma è anche il tempo in cui stiamo riuscendo, da donne, come lavoratrici ad ottenere con fatica dei risultati, la società era e resta maschilista”.

