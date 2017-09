Marco Predolin Royale / L’uomo che detesta la volgarità nel mirino della Gialappa’s (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin

Marco Predolin è il concorrente del Grande Fratello Vip 2017 che sta dividendo il pubblico. Il conduttore è finito nel mirino dei fans non solo per le frasi pronunciate contro Cristiano Malgioglio ma anche per l’atteggiamento giudicato a volte troppo volgare. La Gialappa’s Band, infatti, ha realizzato un filmato in cui ha evidenziato tutti gli atteggiamenti volgari e poco eleganti tenuti da Predolin sia quando è in compagnia dei soli uomini della casa che alla presenza delle donna. Tra battute a doppio senso, pernacchie, parole scurrili e spiegazioni al limite dell’eleganza, Marco Predolin ha conquistato il titolo di “uomo più volgare” della casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore, dunque, non si sta facendo mancare nulla all’interno della casa. Sin dal primo giorno in cui ha varcato la famosa porta rossa di Cinecittà, Predolin si sta mostrando esattamente per quello che è. Da una parte ci sono quelli che, nonostante tutto, apprezzano il suo coraggio di mostrarsi al pubblico senza filtri e, dall’altro, ci sono quelli che continuano a chiedere al Grande Fratello una punizione per le sue parole omofobe. Cliccate qui per vedere il video.

NESSUNA PUNIZIONE PER PREODILIN

Marco Predolin, dunque, non è solo il concorrente più volgare della casa come ha sottolineato la Gialappa’s ma è anche quello che, per primo, è finito al centro di una feroce polemica. Nonostante le pesanti dichiarazioni fatte su Cristiano Malgioglio, però, sembra che Predolin non sarà colpito da nessun provvedimento disciplinare. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia. L’autore del Grande Fratello Vip, durante una diretta su Instagram, ha rivelato ai followers che nella prossima puntata live del reality, verranno affrontati argomenti importanti ma che non ci saranno punizioni. La rivelazione di Parpiglia ha scatenato nuovamente la reazione del popolo del web che ricorsa come lo scorso anno, Clemente Russo fu espulso per dichiarazioni pesanti fatte nei confronti delle donne. I fans del reality, così, si chiedono perché Predolin non riceverà lo stesso trattamento.

