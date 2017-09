Mario Balotelli papà bis / La fidanzata Clelia ha partorito: è nato Lion

Mario Balotelli

Grande gioia per Mario Balotelli che oggi, giovedì 28 settembre, è diventato papà per la seconda volta del piccolo Lion. Il calciatore ha così spiazzato tutti i suoi fans che, in queste ore, stanno inondando di messaggi i profili social del calciatore. Dopo quattro anni dalla nascita della piccola Pia, nata dalla sua relazione con Raffaella Fico, Mario Balotelli è diventato papà per la seconda volta, stavolta di un maschietto. Il piccolo è nato dalla storia con la sua attuale fidanzata Clelia, una ragazza di 26 anni che, come scrive la Gazzetta dello Sport, vive in Svizzera. Mario Balotelli, dopo la foto del pancione pubblicata alcune settimana fa con cui aveva annunciato la sua seconda paternità, nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato un post scrivendo “felicità”. La nascita di Lion, dunque, ha regalato una nuova, grande gioia a Mario Balotelli che è pronto a godersi il suo piccolo principe.

LA PATERNITA’ HA CAMBIATO SUPER MARIO

La paternità ha cambiato in meglio Mario Balotelli. L’arrivo di Pia, infatti, ha portato una venta d’aria fresca nella vita del calciatore che, accanto alla sua bambina, sfoggia un sorriso e una serenità che prima non aveva. Dopo una lunga battaglia legale con Raffaella Fico che ha lottato ogni giorno per ottenere il riconoscimento della sua bambina, Mario Balotelli ha cominciato a fare il papà rendendosi conto di quanta gioia portano i bambini. Pia è così diventata la persona più importante della sua vita. Con lei, infatti, trascorre spesso dei giorni di relax tra giochi e passeggiate. Da oggi, oltre a Pia, potrà fare il papà anche con il piccolo Lion. Con il suo primo figlio maschio, tuttavia, Balotelli non ha intenzione di perdere tempo. Il calciatore, infatti, ha già cominciato a fare il padre. Una felicità immensa non solo per Balotelli ma per tutta la sua famiglia.

