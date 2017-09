MinaSeven Magdala a X Factor 2017 / Video, il rap "spinto" sconvolge i giudici e scatena i fischi del pubblico

Minaseven Magdala a X Factor 2017

Le sorprese a X Factor non mancano davvero mai e anche per questa seconda puntata di audizioni i quattro giudici hanno avuto molto da fare. MinaSeven Magdala è salita sul palco di X-Factor Italia presentando un pezzo al quanto bizzarro. Già stupiti dal nome d'arte della ragazza, i giudici hanno poi scoperto che il brano presentato porta il titolo di "Tagada" ma la vera sorpresa è arrivata con l'inizio dell'esibizione, alla fine della quale sono piovuti tanti fischi. "Testo confuso" e "parole spinte" hanno fatto ridere Mara, Levante, Fedez e Manuel Agnelli. Questa una parte del testo: "Filmati come i topi senza nome fanno squit squit Politici in poltrone con minori fanno squirt squirt". Proprio lo "squirt" onomatopeico ha creato l'ilarità dei giudici. Soprattutto nella Maionchi, rimasta interdetta dall'uso di questa parola. Commenti sarcastici anche di Agnelli e Fedez che alla fine hanno detto no alla cantante.

Scopriamo qualcosa in più sulla concorrente che naturalmente non ha continuato la sua avventura. Adriana Perziano, in arte MinaSeven Magdala, è una rapper italiana. La ragazza ha anche una pagine facebook, MinaSeven Magdala La TrapMenda oltre ad una sito web, minaseven.com. Originaria di Crotone fa del rap spinto la sua bandiera. Testi davvero bizzarri possiamo ascoltare sulla pagina facebook della cantante. Ripercorriamo in breve con le canzoni pubblicate. Nel 2016 esce "PinRap" un Ep di 6 tracce : Malasorte, Champions Forever , Godi Godi , Sunshine , Onda su Onda , Hello Boy. La Canzone "Champions Forever", viene utilizzata per celebrare la storica vittoria del Crotone Calcio in Serie A.

