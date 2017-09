Nemo, Nessuno escluso / Anticipazioni 28 Settembre:l via la seconda serie con Valentina Petrini e Enrico Lucci

Nemo - Nessuno escluso

Valentina Petrini ed Enrico Lucci, alle 21.20 su Raidue, oggi giovedì 28 settembre, conducono la prima puntata della seconda stagione di Nemo – Nessuno escluso, il programma di approfondimento politico e sociale che punta a mettere in luce i problemi della società moderna. “Siamo persone che vogliono raccontare la realtà attraverso altre persone. Non ci vergogniamo di essere scemi ma anche di non esserlo affatto. E' un programma aperto in cui vogliamo che il pubblico ci metta del suo”: racconta Alessandro Sortino, autore del programma. Nel corso delle varie puntate, il programma di Raidue metterà in luce i problemi di oggi senza rinunciare al'ironia. Stefano Rizzelli, capo struttura di Rai2, sottolinea, invece, come con Nemo – Nessuno escluso, Raidue abbia cercato di raccontare la realtà in un modo diverso, più crudo ma anche più ironico rispetto a quanto fanno altri programmi del genere. Dopo il successo ottenuto con la prima stagione, gli autori del programma sperano di portare a casa gli stessi risultati.

I TEMI DELLA PRIMA PUNTATA

I temi della prima puntata della nuova stagione di Nemo – Nessuno escluso sono il desiderio di autonomia di Barcellona, il fenomeno dell’emigrazione che, ogni giorno, dalla Nigeria, conduce in Italia migliaia di donne, uomini e bambini alla ricerca di una nuova vita, la rinascita di Lele Mora, la finta candidatura di Enrico Lucci al vertice dei 5 stelle, il mercato del seme maschile e l’attività dell’Isis nelle Filippine. Valentina Petrini riprende il suo impegno con Nemo – Nessuno escluso dalla Nigeria: l’inviata racconta l’emigrazione, la tratta degli schiavi, il viaggio della disperazione di chi, non avendo nulla da perdere, accetta di partire consapevole di poter trovare anche la morte, i racconti di violenze e stupri di donne che non hanno alcun diritto nella propria società. Valentina Petrini mette in luce la triste realtà della Nigeria raccontando tante piccole storie purtroppo reali. Enrico Lucci, invece, racconta la politica con estrema ironia. L’inviato si candida con il Movimento 5 stelle arrivando in viale Mazzini su un camioncino da campagna elettorale, con megafonino cinese e scritta “Vota Lucci”. La sua candidatura, però, è arrivata in ritardo e Lucci promette di presentare ricorso al Tar contro l’elezione di Di Maio “perchè ho saputo che non ha pagato una sfogliatella”.

© Riproduzione Riservata.