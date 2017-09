Oroscopo / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 28 settembre 2017

Paolo Fox, torna oggi con il suo oroscopo - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE, PREVISIONI 28 SETTEMBRE 2017

Paolo Fox nuovamente torna sull'emittente radiofonica LatteMiele con la sua rubrica dell'oroscopo che si chiama Latte e Stelle. Andiamo ad osservare da molto vicino i segni zodiacali di Capricorno e Acquario, scendendo nei minimi particolari. Il Capricorno ci tiene al passato, difficilmente mette in discussione i rapporti. Si conservano a volte oggetti del passato non funzionanti. Una relazione non è un oggetto. Chi ha vissuto una crisi in un rapporto non la deve trasformare in un cimelio. Le nuove relazioni sono importanti anche per quanto riguarda il lavoro. L'Acquario vive qualche piccolo fastidio, muscolare magari alla schiena. E' un momento in cui si deve fare ordine nella propria vita. Se la mente è affaticata anche l'amore paga pegno. Un momento di disagio è la prova evidente che mente e corpo sono la sola cosa e bisogna curare uno o l'altra. Attenzione ad esagerare in qualsiasi campo.

OROSCOPO IN PILLOLE

Come tutti i giorni torna Latte e Stelle sulle frequenze radiofonica di LatteMiele l'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox. Per il Cancro è molto importante risolvere le difficoltà. Se non si è tranquilli ci potrebbero essere fastidi allo stomaco. Il Leone ha talmente tante cose da fare che si rischia di mettere l'amore in secondo piano. Qualcuno sbraita. Tra oggi e domani le relazioni del Toro sono premiate. Si potrebbe sentire una grande energia crescere dentro. Spesso si hanno amicizie ventennali, trentennali. Per quanto riguarda l'Ariete bisogna fare attenzione a litigare con i capi o con persone che non si possono escludere dalla vita. L'Acquario vive un momento di disagio un po' particolare e questo porta ad avere difficoltà sia dal punto di vista della mente che del corpo, queste sono la stessa cosa e bisogna curare uno o l'altra. Il Capricorno invece ha vissuto una crisi molto importante e deve ritirarsi su iniziando a ragionare in maniera un po' più attenta sul partner.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Ora andiamo a vedere il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Cancro riesce a trovare il modo per risollevarsi dalle difficoltà che ha vissuto nelle ultime giornate. L'Ariete deve fare molta attenzione a litigare oggi, dopo che ieri si erano preannunciate le possibilità di accumulare diversi nervosismi difficili da gestire. Il Toro invece si vedrà premiato in diverse situazioni che potrebbero regalare sorrisi. Da ieri si sta lavorando per riuscire a trovare il giusto equilibrio nelle cose. Il momento può essere importante e le occasioni che capitano devono essere assolutamente sfruttate. Attenzione però a non trovarsi in difficoltà nei confronti di alcune persone che potrebbero regalare situazioni vantaggiose sia in amore che sul mondo del lavoro ovviamente con punti di vista diversi.

