Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini/ Uomini e Donne: si sono lasciati? La coppia non si segue più su Instagram

Uomini e Donne: è finita tra Oscar ed Eleonora?

Tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è finita? La coppia si è conosciuta durante il trono classico di Uomini e Donne. Lui sedeva al fianco di Andrea Damante e proprio il veronese, con la sua storia d'amore con Giulia De Lellis aveva catturato (quasi) tutta l'attenzione. L'iniziale percorso del campano poi, era un poco spento fino a quando, la peperina toscana è arrivata per farlo capitolare. Tra Oscar ed Eleonora è avvenuto quindi il cosiddetto colpo di fulmine. Dopo essersi scelti, per loro è immediatamente iniziata la convivenza. In questi anni però, la coppia ha dato modo spesso di "preoccupare" i fan, con messaggi in "codice" e mosse velatamente di "rottura". Alcune ore fa però, i due hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram. Come ben sapete, il social network fotografico, oltre ad essere uno strumento di lavoro è anche un valido aiuto per capire l'andamento delle relazioni amorose. Entrambi in questo periodo, sono molto occupati con il lavoro e gli estimatori, non fanno altro che domandare come procede, sarà finita per davvero?

Oscar ed Eleonora, Uomini e Donne: la coppia è scoppiata?

Oscar ed Eleonora, dopo la fine di Uomini e Donne, hanno spesso dichiarato di volere tenere la loro storia lontana dai riflettori della televisione. Nonostante questo, ogni tanto cercano di aggiornare i fan. Nelle ultime ore, i due hanno deciso di smettere di seguirsi su Instagram e in passato, questa cosa è accaduta un paio di volte. Eleonora in questo periodo è stata molto impegnata con la Milano Fashion Week, per prendere parte agli eventi del brand Kiko, che ha presentato la nuova collezione. Oscar in questo momento non è al suo fianco, ma si trova senza di lei in vacanza a Cavo Tagoo Mykonos. Si sono definitivamente lasciati oppure la loro è una crisi passeggera? Sul profilo dell'ex tronista, non compare uno scatto di coppia da circa un mese mentre da Eleonora, l'ultima fotografia insieme risale allo scorso 17 settembre.

