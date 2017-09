PROVACI ANCORA PROF 7/ Anticipazioni quarta puntata 28 settembre 2017: chi ha ucciso Carmen?

Provaci ancora prof 7

Provaci ancora prof 7 torna in onda questa sera, alle 21.20 su Raiuno, con la quarta puntata. Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo Decaro tornano ad animare la serata del pubblico di Raiuno attraverso casi di omicidi da risolvere e vicende personali pronte a mescolarsi con il lavoro. Provaci ancora prof, giunto alla settima stagione, si sta confermando un prodotto di punta della Rai incollando davanti ai teleschermi una media di 4,5 milioni di telespettatori. Veronica Pivetti, così, nei panni della professoressa Camilla Baudino si divide tra la disordinata vita privata in cui deve destreggiarsi tra un ex marito in crisi e con un bambino da crescere da solo, un compagno alle prese con una promozione e la gelosia nei confronti del suo ex marito e una figlia, tornata in Italia con la nipotina dopo essere stata tradita dal marito. In tutto questo, la simpatica prof continuerà la sua nuova avventura professionale nella scuola serale per adulti e i casi della polizia con cui collabora ufficiosamente. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Provaci ancora prof 7? Ecco le anticipazioni.

PROVACI ANCORA PROF 7, LA TRAMA DELLA QUARTA PUNTATA

La morte di Carmen, deceduta in un tragico incidente stradale, causa un forte dolore a Renzo. L’architetto è totalmente distrutto e fatica anche ad occuparsi del piccolo Lorenzo, il figlio nato dalla sua storia con Carmen. Come se non bastasse, l’incidente in cui ha perso la vita Carmen nasconde qualcosa di oscuro. Camilla, infatti, comincia ad indagare sulle frequenti uscite notturne fatte dalla donna nell’ultimo periodo. La prof, infatti, è convinta che la morte dell’ex amante del marito non sia stata affatto provocata da un incidente. Gaetano concentra tutte le sue energie sulla morte di Carmen. Nel corso delle indagini si scopre che, qualche giorno prima dell’incidente, Carmen aveva provato a contattare Camilla. Il medico legale, però, dopo aver effettuato l’autopsia, svela che la donna era ubriaca al momento dell’impatto. Tutti, dunque, sembrano convincersi che sia stato un incidente ma, in seguito, Gaetano con l’aiuto di Camilla scopre che ad uccidere Carmen è stato un proiettile che l’ha colpita alla testa. Chi l’ha uccisa? Il primo sospettato diventa Paolo Trevisan, ex amante della donna. Il Questore, però, ordina a Gaetano di sospendere le indagini e archiviare il caso come incidente per “ragioni superiori”. Cosa si nasconde, dunque, dietro la morte della donna?

