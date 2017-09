Paola Ferrari vs Daniela Santanchè / Dall'amicizia al tribunale: "È stata una grande delusione"

Paola Ferrari contro Daniela Santanchè

Tra Paola Ferrari e Daniela Santanchè, oltre alla fine dell'amicizia storica, si è finiti addirittura in tribunale. La conduttrice di Novantesimo minuto non nasconde tutta l'amarezza per come sono andate le cose e in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi ha raccontato come sono i rapporti tra loro: "Io e Daniela siamo state amiche per vent’anni, ho capito che i nostri valori erano profondamente distanti. È stata una delle più grandi delusioni della mia vita. Avevamo iniziato insieme un’avventura imprenditoriale, ma a un certo punto vedevamo questo progetto in modo diverso. Ho deciso di prendere le distanze e siamo finite davanti ai giudici.. È molto triste che una storica amicizia abbia dei risvolti pubblici così drammatici".

UN'AMICIZIA FINITA MOLTO MALE: ECCO PERCHÈ

Quindi un'avventura condivisa finita male alla base di questa clamorosa rottura. La giornalista della Rai aveva anche commentato alcuni tweet della Santanchè con parole non certo dolci. Questa la spiegazioni: "Io sui social sono molto istintiva, mi faccio prendere dalle emozioni. Penso che però sia giusto così, esco dal mio ruolo e parlo da donna. E non mi sono affatto pentita di ciò che ho scritto". Ricordiamo ora la carriera recente della Ferrari. Dall'8 giugno al 1º luglio 2012 ha condotto su Rai 1 e Rai 3 Stadio Europa. Nel settembre 2014, dopo essere stata sostituita alla conduzione del programma la Domenica sportiva dalla collega Sabrina Gandolfi. Nel 2015-2016 è tornata a condurre 90º minuto dopo dieci anni, questa volta con Marco Mazzocchi. Insieme a lui ha condotto anche i pre e post-partita del Campionato europeo di calcio 2016. Da agosto conduce ancora 90º questa volta con Alberto Rimedio e Mario Sconcerti.

