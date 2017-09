Pechino Express 2017/ Pagelle quarta puntata: nessun eliminato, i Compositori vincitori della tappa

Pechino Express 2017

LE PAGELLE: TOP E FLOP QUARTA PUNTATA

Per la gioia dei fan di Pechino Express 2017, la coppia dei Maschi è ancora in gara, pur essendo stata scelta dai Compositori per essere eliminata, in modo da salvare i Modaioli. La busta nera, che a inizio puntata era stata affidata proprio a Marcelo Burlon e Michele Lamanna, conteneva infatti un verdetto positivo, con quella scritta “non eliminati” che è stata benedetta da Rocco Giusti e Francesco Arca. Dopo questa quarta puntata, i concorrenti lasceranno le Filippine per approdare a Taiwan, avvicinandosi quindi sempre di più verso il traguardo finale del programma. Vediamo ora i top e i flop dell’ultima tappa di Pechino Express nelle Filippine. Tra i primi bisogna annoverare certamente i Maschi, in virtù di questo salvataggio in extremis, che è stato però accompagnato dagli applausi di tutti gli altri concorrenti. Sembra che Rocco e Francesco siano rispettati e amati anche dagli avversari. Giudizio positivo anche per gli Amici, che riescono a divertirsi davvero tanto anche in questa occasione, nonostante Guglielmo Scilla abbia dovuto fare i conti con un malore.

Passando invece ai voti negativi, non c’è dubbio che vadano assegnati alle Caporali e ai Compositori. A parte la rivalità emersa tra loro, forse un po’ troppo accesa, c’è da dire che Lauro ha un po’ esagerato nella competizione, così come Antonella nel prendersela con gli avversari e persino con la sua compagna di squadra Jill. Sembra inevitabile che la rivalità tra le due coppie riemerga e probabilmente gli altri concorrenti saranno più propensi a schierarsi con i Compositori piuttosto che con le Caporali.

