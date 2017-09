Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti oggi, 28 settembre: Soleil Sorgè Vs Giulia De Lellis e gli ascolti volano

pomeriggio 5

Pomeriggio 5 continua ad essere leader indiscusso di una delle sezioni più agguerrite della tv. Barbara D'Urso torna ad essere la regina del trash e dell'in-formazione portando a casa ottimi risultati e, soprattutto, segnando la fine di questa nuova formula de La Vita in Diretta. Gli ascolti di ieri non mentono e mentre regalano alla conduttrice napoletana oltre il 19% di share, relegano Rai1 nel dimenticatoio con poco più del 13% e sei punti di differenza tra le due reti ammiraglie della tv. Barbara D'Urso aprirà anche la puntata di oggi con i soliti ringraziamenti al suo pubblico e poi annuncerà una ricca scaletta partendo sempre dalla cronaca e dagli ultimi casi di attualità più eclatanti. L'omicidio di Noemi e la storia di Don Euro hanno aperto la puntata nella cosiddetta parte "nera" dello show di Canale 5. A seguire, nella seconda parte, c'è stato modo di parlare di gossip e di Grande Fratello Vip.

SOLEIL VS GIULIA DE LELLIS

Proprio per parlare del reality show del lunedì sera di Canale 5, è stata in studio Soleil Sorgè. La bella fidanzata di Luca Onestini proprio nelle ultime ore è finita nell'occhio del ciclone per essere stata avvistata nella stessa auto con Marco Cartasegna ma ieri pomeriggio ha parlato solo dell'esperienza nella casa dei nuovi gieffini vip lanciando una frecciatina a Giulia De Lellis. A Pomeriggio 5 si è parlato molto delle presunte frasi omofobe pronunciate da Marco Predolin e dalla stessa ex corteggiatrice che, a detta della sua collega, sono "affermazioni più gravi di quelle del conduttore". Un'altra polemica è servita o Andrea Damante, sempre ospite in studio proprio per sostenere Giulia, lascerà correre la frase della biondina? Clicca qui per vedere il video del suo intervento nella puntata di ieri. Al momento non si conoscono ancora gli argomenti e gli ospiti di oggi ma, a quanto pare, domani si parlerà di Miss con la presenza di Conny Notarstefano - Miss Mondo Italia 2017 in studio.

