Roberto Alessi vs Jeremias Rodriguez / Il direttore di Novella 2000 attacca il fratello di Belen (GF Vip)

Jeremias Rodriguez e Daniele Bossari

Dopo aver mostrato il lato più dolce ed emotivo del suo carattere emozionandosi nel ricordare la scomparsa del nonno e parlando del nipotino Santiago, il suo grande amore, Jeremias Rodriguez, subito dopo la diretta della terza puntata live del Grande Fratello Vip ha tirato fuori anche la parte più aggressiva del suo essere. Tutto è nato dalla nomination di Daniele Bossari che ha nominato Ignazio Moser non avendo gradito la sua mania di dare un voto alle sue amanti su un’agendina. Dopo la reazione di Ignazio Moser, a scagliarsi contro Daniele Bossari è stato Jeremias Rodriguez che, durante un confronto con lo sportivo, si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni: “Ha la faccia da bastardo, proprio la faccia da bastardo. Mi provocava. Mi faceva il signore, mi faceva uscire il demonio come esce a me. Capito? Io poi questa cosa la sistemo fuori! Mi faceva il signorino milanese […] Ho voglia di tirargli uno schiaffo è una persona di m**da […]”.Parole durissime che hanno scatenato accese polemiche sui social con i fans del Grande Fratello Vip che hanno appoggiato la presa di posizione della moglie di Bossari, Filippa Lagerback che chiede un provvedimento disciplinare nei confronti del fratello di Cecilia. Jeremias Rodriguez, poi, rendendosi conto di aver esagerato, è tornato sui suoi passi ed è andato a chiedere scusa a Bossari che, educatamente, le ha accettate.

L’ATTACCO DI ROBERTO ALESSI

Nonostante le scuse, sono tante le critiche che sta ricevendo Jeremias Rodriguez, accusato di essere troppo aggressivo nei confronti dei compagni. Oltre al pubblico, anche Roberto Alessi non ha apprezzato l’atteggiamento del fratello di Belen. “Jeremias Rodriguez insulta Daniele Bossari al Grande Fratello Vip. La parola Vip che una volta voleva dire Very Important Person… Bene gli dà del bastardo, prezzo me**a, lo offende e chi più ne ha più ne metta. Poi, ovviamente, fa una rapidissima retromarcia e dice: ‘non pensavo quello che dicevo, io sono una persona diretta io dico le cose, scusa’. Bossari accetta le scuse, che tra l’altro è stato pure nominato, e va avanti. In tutto questo direi che non sempre è un bell’esempio per i ragazzi italiani, della serie: basta chiedere scusa e poi tutto è fatto” – afferma in un video pubblicato in esclusiva su Novella 2000 – “Oggi è il turno di Bossari, poi domani sarà il turno di una ragazza non lo so e non ho nessuna idea. Però l’educazione non è mai una cosa brutta. E poi volevo dire insegnatelo a Jeremias: l’età fa grado, lo dico per interesse personale, ma lo dico anche perché non è mai molto elegante dare del bastardo a qualcuno che forse non se lo merita. Ah, dimenticavo bravissima Filippa Lagerback che ha chiamato la produzione e anche loro dovrebbero intervenire”, conclude Roberto Alessi. Come si concluderà la vicenda? Jeremias Rodriguez rischia la squalifica?

