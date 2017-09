STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? (giovedì, 28 settembre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, giovedì 28 settembre 2017, il palinsesto delle reti Mediaset, propone al pubblico italiano un'offerta variegata, fra programmi di intrattenimento, dibattiti, film e serie Tv. In particolare, Paolo Bonolis ritornerà nel prime time di Canale 5 con il suo Chi ha incastrato Peter Pan? ed al fianco del maestro Luca Laurentis. La coppia attirerà di certo l'attenzione dei telespettatori del nostro Paese, grazie ad una formula vincente che riscuote successo da diversi anni. La coppia di presentatori ha registrato un forte successo durante il suo debutto, avvenuto la settimana scorsa, riuscendo a superare in share la rivale Rai. Ma senza farvi attendere ancora molto per scoprire cosa verrà trasmesso sul resto dei canali Mediaset, vediamo insieme l'intera programmazione della serata.

A partire dalle 21.10, Paolo Bonolis ritornerà alla guida di Chi ha incastrato Peter Pan? su Canale 5, con cui metterà alla prova un gruppo di bambini visti nella loro particolarità e genuinità. Dalle 23.50, Nicola Porro darà vita ad una nuova puntata ricca di ospiti con il dibattito Matrix - 18, alternando interventi su spettacolo, attualità e politica a vari filmati. Italia 1 propone per la sua prima serata il film d'azione Brick Mansions, diretto da Camille Delamarre. La trama ruoterà attorno alla decisione della Polizia di confinare i criminali di Detroit in una zona precisa della città. Dalle 22.55, il film in prima Tv Man of Tai Chi, diretto e interpretato da Keanu Reeves. Il film d'azione ruoterà attorno alla figura di Chen Lin-hu, noto professionista delle arti marziali, e del suo incontro con un uomo misterioso. Nel prime time di Rete 4, andrà in onda il film drammatico Come un uragano, diretto da George C. Wolfe. La trama seguirà le vicende di una coppia alle prese con un uragano e sentimenti nascosti. Dalle 23.30 andrà invece in onda il thriller La moglie dell'astronauta, diretto da Rand Ravich e con Johnny Depp. Il celebre attore sarà un astronauta ritornato da una missione nello spazio, in cui si imbatterà in una forza oscura. Nella prima serata di La5 andrà in onda la seconda parte del film The Twilight Saga: Breaking dawn, incentrato su diverse creature sovrannaturali impegnate in uno scontro apocalittico. Italia 2 trasmetterà invece dalle 21.10 il film Fantozzi va in pensione, una delle più celebri commedie con protagonista il compianto Paolo Villaggio. Mediaset Extra continuerà a guardare da vicino le dinamiche del Grande Fratello Vip 2, grazie alla diretta dalla Casa. Top Crime invece offrirà nella sua prima serata un nuovo appuntamento con Bones XII, in prima tv. In questo terzo episodio, il team del Jeffersonian indagherà sulla morte di un anziano, ritrovato da alcuni ragazzini all'interno di un fusto di acido. Infine Iris, che nella sua prima serata trasmetterà il film Alexander, diretto da Oliver Stone e con un cast stellare, composto da Anthony Hopkins, Colin Farrell, Rosario Dawson e Jared Leto. La trama ruoterà attorno alle battaglie epiche di Alessandro Magno.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5, ore 21.10, Chi ha incastrato Peter Pan?, programma d'intrattenimento

ore 23.50, Matrix - 18, dibattito

Italia 1, ore 21.15, Brick Mansions, film d'azione

ore 22.55, Man of Tai Chi, film d'azione, prima Tv

Rete 4, 21.15, Come un uragano, film drammatico

23.30, La moglie dell'astronauta, film thriller

La 5, 21.10, The Twilight Saga: Breaking dawn, film thriller

Italia 2, 21.10, Fantozzi va in pensione, film commedia

Mediaset Extra, 21.16, Grande Fratello Vip 2, reality show

Top Crime, 21.10, Bones XII, serie Tv in prima visione

Iris, ore 21.00, Alexander, film storico

