STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora prof 7 (giovedì, 28 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, giovedì 28 settembre 2017, le reti Rai metteranno al centro dell'attenzione dei telespettatori un palinsesto variegato. La proposta prevede infatti fiction, programmi di approfondimento, talk show, film e documentari. In particolare, Rai 1 trasmetterà in prima serata un nuovo appuntamento con Provaci ancora prof 7, la fiction con protagonista Veronica Pivetti. Dato il successo riscontrato in tante edizioni, l'attrice potrebbe attirare la maggior parte del pubblico televisivo di questa serata, riuscendo a registrare un nuovo record di ascolti. Non è escluso tuttavia un duello con la rete ammiraglia della Rai, che questa sera vivrà un nuovo appuntamento di Nemo - Nessuno escluso, il talk show condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Ma scopriamo insieme la programmazione della serata nel dettaglio.

Provaci ancora prof 7 ritorna nella prima serata di Rai 1 con il suo quarto episodio. Renzo e Camilla si lanceranno in un'indagine congiunta per scoprire chi ha ucciso Carmen, ritrovata morta nella precedente puntata. A seguire, Bruno Vespa incontrerà nuovi ospiti all'interno del suo salotto di Porta a Porta, per discutere dei nuovi temi di attualità e politica. Rai 2 propone per la sua prima serata Nemo - Nessuno escluso, il programma guidato da Enrico Lucci e Valentina Petrini. I due conduttori daranno voce agli inascoltati anche in questa seconda edizione dello show. Dalle 23.30 andrà invece in onda Stracult Live Show 2, il magazine dedicato al cinema italiano di genere, in cui Marco Giusti incontrerà Beppe Fiorello, Dino Abbrescia e Leonardo Di Costanzo, ospiti della prima puntata.

Rai 3 propone per la sua prima serata il terzo episodio della docufiction I mille giorni di Mafia Capitale, che si concentrerà ancora sulle indagini che ha impegnato Polizia e Ros per cinque anni. A seguire lo speciale condotto da Federica Sciarelli, in cui si approfondiranno le indagini affrontate in puntata. Dalle 21.00, Rai 4 trasmetterà il film d'azione Parker, tratto dal romanzo scritto da Donald E. Westlake, intitolato Flashfire: fuoco a volontà, e diretto da Taylor Hackford. Nel cast, Jennifer Lopez, Nick Nolte e Jason Statham.

A seguire, il magazine Kudos II, che nella sua terza puntata approfondirà cultura e attualità vista attraverso gli occhi del web. Rai 5 trasmetterà invece dalle 21.15 il documentario musicale Nessun Dorma, in cui Massimo Bernardini accompagnerà il telespettatore attraverso un viaggio musicale nel passato. Rai Movie propone per la sua prima serata il film drammatico Jane Eyre, tratto dal romanzo classico scritto da Charlotte Bronte e diretto da Cary Fukunaga. La trama ruoterà attorno ad un lungo flashback sulla sua protagonista, che rivivrà le tappe della propria vita. Per la sua prima serata, Rai Premium trasmetterà un nuovo episodio di Last Cop - L'ultimo sbirro. Sarà l'11°, dal titolo Wurstel con delitto, in cui il protagonista dovrà indagare su un nuovo caso di omcidio.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai 1, ore 21.25 Provaci ancora prof 7, fiction

ore 23.30 Porta a Porta, talk show politico

Rai 2, ore 21.20 Nemo - Nessuno escluso, programma di approfondimento

ore 23.30 Stracult Live Show, magazine cinematografico

Rai 3, ore 21.15 I mille giorni di Mafia Capitale, docufiction

ore 23.00 I mille giorni di mafia capitale - Lo speciale, programma di approfondimento

Rai 4, ore 21.00 Parker, film d'azione

ore 23.00 Kudos II, programma di approfondimento

Rai 5, orte 21.15 Neddun Dorma, documentario musicale

Rai Movie, ore 21.00 Jane Eyre, film drammatico

Rai Premium, ore 21.40 Last Cop - L'ultimo sbirro 3, fiction

