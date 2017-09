Selvaggia Lucarelli vs Ignazio Moser / Duro attacco al concorrente del Grande Fratello Vip 2017, ecco perchè

Selvaggia Lucarelli contro Ignazio Moser

Se negli ultimi giorni è tonata sull'argomento "fratelli Rodriguez" con nuove critiche mirate ai comportamenti di Jeremias e Cecilia, oggi Selvaggia Lucarelli sposta la sua attenzione su un altro inquilino della Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Ignazio Moser, balzato al centro del gossip per la questione dell "agendina con la classifica di tutte le sue donne" spuntata lunedì nel corso della terza diretta. Sono molte le donne indignatesi per le dichiarazioni fatte da Moser, ed è proprio su questo punto che la Lucarelli base la riflessione pubblicata poche ore fa sul suo seguitissimo profilo Facebook. La giornalista e volto televisivo infatti scrive: "Ho avuto 163 donne. Se le s*opi bene tornano tutte.", dice quel luminare del sesso di Ignazio del Gf. - esordisce la Lucarelli - Volevo spiegare una volta per tutte a questi uomini col pallottoliere ma senza palle, che oggi, trovare 163 donne disposte a finire a letto con qualcuno, non è un'impresa titanica. Ci annoiamo anche noi".

"DEGNO EREDE DEL BETTARINI DEL GRANDE FRATELLO"

Non si ferma qui la Lucarelli, che ancora continua: "Il problema è che "s*oparci bene" non è una questione ginnica come pensa questo pi**a qui, degno erede del Bettarini del Grande fratello. È una questione di conoscenza, esperienza, sensibilità, affinità, cervello. Ergo, per un sillogismo piuttosto semplice, posso sostenere con certezza che no, quelle 163 non le hai s*opate bene Ignazio bello. E se sono tornate è perché si erano scordate i collant tra le lenzuola, stai sereno". Un duro attacco quello della Lucarelli che trova però concordi oltre 24 mila persone che hanno lasciato il loro like al post. Inevitabile che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip si parli di questa delicata questione, così come diviene sempre più probabile che arrivi la prima squalifica nella Casa.

