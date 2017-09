Sonia Carbone malata? / Il messaggio social getta il panico tra i fan

Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, Temtation Island

E' stata lei una delle protagoniste indiscusse delle scorse edizioni di Temptation Island e adesso vederla soffire e poi rinascere è stato un colpo al cuore per tutti i suoi fan. In questi ultimi mesi l'abbiamo vista su Instagram con il pancione, poi con il suo bambino tra le braccia e addirittura in Argentina dove Gabriele lavora e che lei quest'anno, durante le vacanze, ha voluto raggiungere per tenere unita la famiglia. I fan la ricordano soprattutto per il carattere dimostrato durante il reality dei sentimenti di Canale 5 e proprio da quell'edizione l'hanno seguita in questi anni sui social gioiendo per lei e piangendo quando è stato il caso, e adesso? In questi giorni Sonia Carbone ha postato poco o niente sui social e lei stessa si è scusata per la sua assenza ma, a quanto pare, è successo qualcosa che l'ha bloccata. Clicca qui per vedere il video che accompagna il messaggio.

UN MESSAGGIO SCONVOLGENTE

Al momento non si capisce bene cosa è successo a Sonia Carbone fatto sta che lei stessa, poco fa, su Instagram ha voluto ringraziare tutti quelli che le sono stati vicini in queste settimane a partire da parenti e amici. Fin qui niente di male se non fosse che Sonia lascia intendere che è successo qualcosa di grave, un "angelo custode che non mi ha lasciato per un secondo, mi ha tirato per i capelli e mi ha voluto tenere qui sulla terra". Le parole della bella napoletana lasciano pensare ad un incidente o, magari, ad una brutta malattia contro la quale ha dovuto lottare per rimanere in vita al fianco del marito e del suo piccolo. Il messaggio di Sonia continua dicendo: "Vorrei dire ad ognuno di voi cosa mi avete regalato in questo momento , ma la lista diventerebbe lunga e noiosa per chi non c'era. So che quindi leggerete tutti e utilizzo questo mezzo per dirvelo....mi avete riempito il cuore in una maniera indescrivibile e per quanto sia una brutta esperienza sono contenta di aver potuto capire ancora meglio chi ho accanto!!! VI ADORO TUTTI". I fan nei commenti si chiedono le ragioni di questo messaggio, quali saranno?

